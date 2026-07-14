Lo que dijo Luque al declarar en el juicio por Maradona

La audiencia también estuvo marcada por un fuerte cruce entre Fernando Burlando y Francisco Oneto, abogado defensor de Leopoldo Luque.

"Si uno mira la causa, saben que luché todo lo que puse de la parte médica y humana para que Diego deje de tomar. Diego me dijo: 'Si brindás conmigo dejo de tomar'", sostuvo.

En ese contexto, remarcó que, más allá de las recomendaciones médicas, Maradona conservaba la capacidad de decidir sobre su propia vida. "Acá se olvidan de la autonomía del paciente. Era una persona lúcida, con posibilidad de decidir", afirmó.