Lo que dijo Luque al declarar en el juicio por Maradona

El neurocirujano volvió a declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona y afirmó que el exfutbolista era "una persona lúcida" con autonomía para tomar decisiones.
Leopoldo Luque declaró este martes en una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y aseguró que nunca tuvo participación en las decisiones vinculadas con la internación domiciliaria del exfutbolista. La jornada también estuvo atravesada por un fuerte cruce entre su abogado, Francisco Oneto, y Fernando Burlando.
"Yo actué como neurocirujano. Y como humano siempre quise saber cómo estaba Diego, no tomé ninguna decisión médica", afirmó durante su exposición el neurocirujano, negando haber tenido responsabilidades sobre el tratamiento general de Maradona.
Además, insistió en que no intervino en la organización de la internación domiciliaria. "No tenía funciones. Tenía que mirar los puntos y nada más", expresó ante el tribunal.
Otro de los momentos de su declaración estuvo relacionado con un audio incorporado como prueba en el expediente. A pedido propio, Luque dio su versión sobre ese registro y aseguró que buscó ayudar a Maradona para que dejara de consumir alcohol.
"Si uno mira la causa, saben que luché todo lo que puse de la parte médica y humana para que Diego deje de tomar. Diego me dijo: 'Si brindás conmigo dejo de tomar'", sostuvo.
En ese contexto, remarcó que, más allá de las recomendaciones médicas, Maradona conservaba la capacidad de decidir sobre su propia vida. "Acá se olvidan de la autonomía del paciente. Era una persona lúcida, con posibilidad de decidir", afirmó.
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