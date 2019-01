Desesperada búsqueda de una chica que se fue de su casa en Palermo

La menor había discutido con su padre porque le quedaron varias materias del colegio por rendir. Antes de irse de su casa, dejó tres cartas explicando que se iba del lugar con varias prendas de ropa, sin llevarse el celular y sin indicar su paradero, según informó la Policía de la Ciudad.

Michelle vive con su papá, su mamá y su hermano en el barrio porteño de Palermo. En comentarios a diferentes medios, su papá, llamado Gabriel, explicó cómo se desarrollaron los hechos: "Se llevó algunas materias, eso trajo una discusión y como medida para que no siga distrayéndose y estudie le dije que me dé el celular. Ella se enojó, esa noche no bajó a cenar y se encerró en la habitación".

ADEMÁS:

Las Cañitas: le clavaron un cuchillo en el cuello a un hombre para robarle y lo dejaron cuadripléjico

"Ayer me fui como todas las mañanas a trabajar bien temprano, regresé a las 11 para ayudarla a organizar el estudio y me encuentro 3 cartas: una para la mamá, otra para el hermano y otra para mí. En esas cartas se despedía, había reclamos y demás", continuó el hombre.

Además, explicó que se fue casi con lo puesto, “llevó una mochila muy pequeña roja, que es una que le gusta mucho a ella, pero prácticamente con poco dinero y con la Sube, por eso pensé que iba a volver rápido. Ella tenía ahorros pero no los llevó".

michelle

Según comentó, en las cartas ella pide que no la busquen. "No hemos encontrado ningún indicio en los lugares que ella frecuenta, por eso le pedimos ayuda a la gente", concluyó.

La joven fue vista por última vez el miércoles 9 de enero alrededor de las 9 de la mañana, en su domicilio ubicado en la calle Voltaire al 5900, en el barrio porteño de Palermo. Mide 1,55 metros, tiene tez blanca y cabello largo color castaño. La Policía de la Ciudad solicita colaboración en la búsqueda de paradero.

Ante cualquier información, comunicarse con el 911 o al 4309-9600 interno 234153 o por WhatsApp 11-5821-4001.