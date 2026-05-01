Villa Ballester: tiraron bombas molotov a un colegio en plena madrugada

A pesar de lo ocurrido, el colegio no sufrió grandes daños. El personal de maestranza limpió la escena y si bien quedaron algunos rastros del ataque, sobre todo en la puerta de ingreso, los estudiantes pudieron tener clases normalmente.

En inesperado hecho provocó gran conmoción en el barrio, ya que nadie conoce a las personas que participaron en el ataque ni saben por qué lo hicieron.

“Un chico y una chica estacionaron en el portón y tiraron dos bombas molotov. La que las tiró fue la chica. No sabemos ni quién es, ni por qué lo hizo, porque es un colegio religioso en el que nunca pasó algo así”, relató una vecina al canal Todo Noticias (TN).

Con respecto a las sospechas que hay en torno al caso, la mujer deslizó la posibilidad de que se haya tratado simplemente de un hecho de vandalismo: “Desconocemos el motivo, no son conocidos, capaz son algunos chicos bandoleros”.

La institución educativa pertenece a una congregación que tiene su sede en Tres de Febrero. El hecho se encuentra bajo investigación y la DDI de San Martín está tratando de reconstruir el recorrido de los responsables a través de las cámaras de seguridad.