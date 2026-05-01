Villa Ballester: tiraron bombas molotov a un colegio en plena madrugada

El hecho ocurrió en las primeras horas del jueves en un colegio privado y quedó registrado en las cámaras del barrio. Buscan a los dos sospechosos.
Durante la madrugada de este jueves un grupo de jóvenes arrojó bombas molotov en las ventanas de un colegio de la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín, en la conurbano bonaerense, provocando una enorme llamarada.
El episodio tuvo lugar el colegio San Pio X, ubicado en calle Sarandí al 5000, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra de la institución educativa .
En las imágenes su puede ver el preciso instante en el que una moto estacionó frente a la escuela y la persona que viajaba de acompañante bajó y arrojó las bombas molotov en dos ventanas de la institución. De inmediato se produjo una enorme llamarada en el edificio y los atacantes se dieron rápidamente a la fuga.
A pesar de lo ocurrido, el colegio no sufrió grandes daños. El personal de maestranza limpió la escena y si bien quedaron algunos rastros del ataque, sobre todo en la puerta de ingreso, los estudiantes pudieron tener clases normalmente.
En inesperado hecho provocó gran conmoción en el barrio, ya que nadie conoce a las personas que participaron en el ataque ni saben por qué lo hicieron.
“Un chico y una chica estacionaron en el portón y tiraron dos bombas molotov. La que las tiró fue la chica. No sabemos ni quién es, ni por qué lo hizo, porque es un colegio religioso en el que nunca pasó algo así”, relató una vecina al canal Todo Noticias (TN).
Con respecto a las sospechas que hay en torno al caso, la mujer deslizó la posibilidad de que se haya tratado simplemente de un hecho de vandalismo: “Desconocemos el motivo, no son conocidos, capaz son algunos chicos bandoleros”.
La institución educativa pertenece a una congregación que tiene su sede en Tres de Febrero. El hecho se encuentra bajo investigación y la DDI de San Martín está tratando de reconstruir el recorrido de los responsables a través de las cámaras de seguridad.