Mató a su novio a puñaladas en Ingeniero Budge, escapó y sus hijos la entregaron

Intervinieron los vecinos

La intervención de los vecinos resultó decisiva para frenar la agresión. Fueron ellos quienes lograron apartarla de encima de la víctima y contenerla durante los minutos posteriores al ataque. Fuentes del caso indicaron además que la imputada padecería un cuadro de adicción.

Ríos fue trasladado todavía con vida a la Unidad de Pronta Atención ubicada en el cruce de Camino Presidente Juan Domingo Perón, conocido como Camino Negro, y Recondo. Pese a la asistencia médica, murió pocos minutos después como consecuencia de las heridas.

Tras el hecho, la mujer escapó del lugar. La causa quedó en manos de la fiscal Carla Irene Furingo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de la jurisdicción, que la caratuló provisoriamente como “homicidio agravado por el vínculo”.

A partir de esa intervención, efectivos de la comisaría 7ª, junto con personal de la Dirección Departamental de Investigaciones y del área de Inteligencia Criminal, realizaron un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja.

El procedimiento no permitió encontrar a la sospechosa, aunque los investigadores detectaron manchas hemáticas en la puerta de la vivienda, un elemento que fue incorporado a la causa.

Los hijos entregaron a su madre

La búsqueda, sin embargo, no se extendió demasiado. Durante la tarde del viernes, los propios hijos de la mujer se comunicaron con la Policía para informar que su madre había regresado al domicilio y que tenía intención de entregarse.

Minutos después, personal policial se presentó en el lugar y concretó la detención de Verónica G., que quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias precisas en que ocurrió el crimen.