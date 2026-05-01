Mató a su novio a puñaladas en Ingeniero Budge, escapó y sus hijos la entregaron

Ocurrió durante una pelea en la vía pública, la agresora fue herida en el rostro por su novio con una botella rota y ella respondió con varias puñaladas.
Una discusión de pareja en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, terminó con un hombre muerto y una mujer detenida horas después de haberse dado a la fuga. La víctima fue Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, quien murió tras recibir múltiples puñaladas en medio de un violento episodio ocurrido frente a una vivienda de la calle Espronceda al 100, casi en el cruce con Capitán Sarmiento.
De acuerdo con fuentes judiciales, la secuencia se inició cuando la pareja se encontraba en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas. En ese contexto comenzó una discusión que fue subiendo de tono hasta derivar en el ataque fatal.
Los vecinos de la zona señalaron que los enfrentamientos entre ambos eran frecuentes y que no era la primera vez que protagonizaban peleas en el barrio. Sin embargo, esta vez la situación escaló hasta un desenlace trágico.
Según la reconstrucción inicial de los investigadores, en medio de la pelea Ríos rompió una botella de cerveza y con uno de los fragmentos le provocó un corte en la mejilla a su novia, identificada como Verónica G., de 51 años. En ese momento, la mujer le habría quitado un cuchillo que el propio hombre tenía consigo y lo atacó en reiteradas oportunidades.
La intervención de los vecinos resultó decisiva para frenar la agresión. Fueron ellos quienes lograron apartarla de encima de la víctima y contenerla durante los minutos posteriores al ataque. Fuentes del caso indicaron además que la imputada padecería un cuadro de adicción.
Ríos fue trasladado todavía con vida a la Unidad de Pronta Atención ubicada en el cruce de Camino Presidente Juan Domingo Perón, conocido como Camino Negro, y Recondo. Pese a la asistencia médica, murió pocos minutos después como consecuencia de las heridas.
Tras el hecho, la mujer escapó del lugar. La causa quedó en manos de la fiscal Carla Irene Furingo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de la jurisdicción, que la caratuló provisoriamente como “homicidio agravado por el vínculo”.
A partir de esa intervención, efectivos de la comisaría 7ª, junto con personal de la Dirección Departamental de Investigaciones y del área de Inteligencia Criminal, realizaron un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja.
El procedimiento no permitió encontrar a la sospechosa, aunque los investigadores detectaron manchas hemáticas en la puerta de la vivienda, un elemento que fue incorporado a la causa.
La búsqueda, sin embargo, no se extendió demasiado. Durante la tarde del viernes, los propios hijos de la mujer se comunicaron con la Policía para informar que su madre había regresado al domicilio y que tenía intención de entregarse.
Minutos después, personal policial se presentó en el lugar y concretó la detención de Verónica G., que quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias precisas en que ocurrió el crimen.
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