Entre Ríos: murió una joven que se quemó el 80% del cuerpo por la explosión en un bar

"No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón“, escribió el joven, quien la describió como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera”.

En su texto, también habló del vacío que deja la ausencia en lo cotidiano: “Va a costar seguir sin vos, sin tus buenos días, sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus risas”. Prometió intentar honrar su memoria adoptando los valores que la caracterizaban: la solidaridad y la disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Cerró con una frase breve: "Descansá en paz, mi amor, mi Luci“.

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Cómo fue el trágico hecho

El 27 de marzo, en pleno centro de Villaguay, una serie de explosiones de gran magnitud destruyó por completo el local comercial El Patio Resto Bar, ubicado en la calle San Martín al 500. Vecinos del lugar describieron haber escuchado “una explosión muy grande” seguida de una cadena de detonaciones.

El fiscal Sergio Salinsky y el inspector Santiago Cerda Cáceres encabezaron la investigación sobre el origen del siniestro en Villaguay.

El inspector Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, confirmó que las explosiones se produjeron por "acumulación de gases“, aunque aclaró que no estaba determinado si el origen era una pérdida de gas u otro factor.

Según la reconstrucción citada por Delco Noticias de Villaguay, los primeros peritajes apuntaron a tareas de cocina realizadas en el patio trasero del restaurante, donde se empleaban equipos conectados a garrafas de gas envasado.

El fiscal Sergio Salinsky, de la Unidad Fiscal de Villaguay, se constituyó en el lugar junto a Cerda Cáceres para realizar las pericias correspondientes.

El siniestro dejó a cuatro personas heridas, tres de ellas en estado crítico. Lucía era la más afectada. Los otros dos heridos graves, Martín Kloster y Nicolás Conci, permanecen en tratamiento, y allegados de las víctimas continúan pidiendo oraciones por su recuperación.