El hecho de inseguridad ocurrió cerca del mediodía del pasado viernes 17 de diciembre, mientras el empresario Viera se encontraba fuera de su hogar realizando trámites. Además de los miles de dólares y euros, los delincuentes se llevaron joyas y relojes de alta gama.

Según las precisiones que brindó en diálogo con América Noticias (América TV), en la caja de seguridad habían más de cincuenta mil dólares: “La caja tenía unos 50 centímetros de largo, por 40 de alto, por 30 de fondo. Estaba empotrada en la pared. Y ahí habían casi 55 mil dólares y mil y pico de euros”, detalló.

"Cuando subimos con la empleada (quien esperaba abajo) estaba la puerta apalancada, le reventaron la cerradura de arriba a abajo con una barreta”, contó el amigo de Diego, que consideró que los delincuentes conocían la zona porque “su calle es muy céntrica, y al lado tiene un Juzgado de Familia en donde hay policía, mucho movimiento”.

“La plata que tenía era parte del pago por la serie de Diego Maradona. Me lo dieron el jueves a última hora. Pensaba guardarlo en el banco porque el dinero mío es blanco, está comprobado por contrato, y no me dieron tiempo. Cuando volví del banco me habían robado. Para mí hicieron inteligencia, fueron a buscar eso y lo arrancaron”, subrayó.

Por último, se quejó de que "es insólito que no vean a una persona bajando con una caja de seguridad y nadie se de cuenta" y confesó que el dinero que se llevaron "es todo lo que ahorré en estos tiempos".