Dalma y Gianinna Maradona recordaron con emoción a Diego en el día que cumpliría 65 años

Gianinna eligió publicar un video antiguo, donde se la ve junto a su hermana y su padre paseando en un carrito de golf, riendo y disfrutando un momento familiar simple pero inolvidable. En sus historias, también mostró un regalo especial: un diario artesanal que le obsequió una amiga, lleno de fotos y recortes del ídolo. “Puedo decir que este es uno de los regalos más lindos que me hicieron en la vida”, escribió con emoción, acompañando el mensaje con un corazón azul y blanco.

Dalma, por su parte, publicó una serie de fotos de la infancia junto a su padre, acompañadas de un mensaje breve pero profundo: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. Feliz cumpleaños, papá”. En otra historia, agregó: “Te extraño sin parar. Gracias por salvarme una vez más”, dejando ver la cercanía que mantuvo con el exfutbolista hasta sus últimos días.

Las hermanas recibieron cientos de mensajes de afecto por parte de fanáticos y amigos de la familia. En las redes, los seguidores de El Diez multiplicaron los homenajes, con frases, imágenes y canciones que recordaron su paso por

Boca Juniors, Napoli y la Selección Argentina, donde alcanzó la gloria en el Mundial de México 1986.

A pesar del paso del tiempo, la figura de Diego Maradona sigue presente en cada rincón del país. Sus hijas, sus fanáticos y el pueblo argentino lo recuerdan no solo por su talento en la cancha, sino también por su historia de lucha, pasión y contradicciones. En este nuevo aniversario, Dalma y Gianinna Maradona volvieron a demostrar que, más allá de la leyenda, detrás del ídolo sigue vivo el recuerdo del padre.