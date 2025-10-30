Cómo es el museo que Omar Suarez le hizo a Diego Maradona en Córdoba

"Es un complejo nuevo que barí en Villa Carlos Paz... Tiene 4 restaurants y, en uno de ellos, hice un reservado aparte para unas 50 o 60 personas con todos mis recuerdos de Maradona. Lo llamo El museo de emociones. Hay todas cosas de Diego y también algunas de Messi (Lionel), De Paul (Rodrigo) y Di María (Fideo) de cosas que me fueron regalando ellos", comenzó Omar, en diálogo con Diario Popular.

"Pero más que nada hay cosas de Maradona. relojes, sus celulares, su perfume, corbata, remeras, pasajes en avión... Todas cosas que el me iba dando o iba dejando. Me decía ´esto guárdalo´. Siempre me comentaba que teníamos que tener un lugar así, esas eran nuestras charlas en Cuba", rememoró Suárez. "Hay una foto en donde se ve que el mismo me trae todas las cosas que son las que tenía en el museo de Buenos Aires (en el mítico Cocodrilo, en Villa Crespo)".

"Todas esas cosas me las traje para acá. Yo le digo museo pero más que un museo, es un rincón de recuerdos. Tengo hasta una gorrita que le regaló Mano de Piedra Durán, el guante con el que jugaba al golf en Cuba, una remera que usó en un viaje a Colombia. El usaba las cosas, las transpiraba, se las sacaba y yo la iba roblando y guardando. también, cartas de presidentes que le mandaban y que el las rompía y tiraba. Yo juntaba los pedazos y los pegaba. Es muy emocionante. La gente viene y se saca fotos, llora. Y quiero aclarar que es un lugar abierto al público y totalmente gratuito", remarcó, Omar.

LA AMISTAD ETERNA DE DIEGO Y OMAR

"Tuve la oportunidad de conocer a Diego en el año ‘98, cuando era muy difícil acercarse a Maradona. Desde el primer abrazo y tras compartir juntos una mesa, comenzó una amistad muy linda, muy sincera. El día después de que lo conocí, me invitó a jugar un partido de fútbol en la Quinta Presidencial con el entonces presidente Carlos Menem", supo contar Omar, tiempo atrás.

Diego Maradona, nota 1

"Para él la amistad estaba antes que todo. Un día te invitaba a un almuerzo con un presidente, o te decía que tomáramos un avión privado para jugar un partido en cualquier provincia, o también podíamos estar encerrados en una clínica de rehabilitación de Cuba durante meses, comiendo fruta. Diego fue a Cuba en el 2000 y se extendió su estadía hasta el 2004. Yo, durante esos cuatro años, fui dos o tres veces por año y, en cada viaje, me quedaba dos meses".

Diego Maradona, nota 3

Diego Maradona, nota 4

"Todos los cumpleaños de él los pasé allá. Eran días muy largos. Tuvimos la suerte de que Diego se entusiasmara por el golf. Cuando un ser humano normal juega 18 hoyos y se va a la casa, Diego era capaz de hacer 36 o 72 hoyos. Estar 11 o 12 horas jugando. Nosotros lo acompañábamos porque el aire libre, el pasto, la caminata, eran todas cosas que le hacían bien y lo alejaban de sus adicciones.

Diegfo Maradona, nota 2

" Yo fui parte del entorno más fuerte de Diego. Un sector de la prensa nos calificó como el “Maldito Entorno”, pero hoy con el diario del lunes yo puedo asegurar que nosotros éramos “el Entorno del Amor”, el que estuvo con Diego incondicionalmente. Hubo dos entornos en la vida de Diego: el “Entorno del Amor” que fuimos nosotros, un entorno que le dio sinceridad, cariño, fidelidad y lealtad; y por otro lado está el “Entorno Comercial y del Dinero”, que es el que Diego tenía últimamente, al cual yo no lo critico, pero no lo comparto. En nuestro entorno no había plata, no había camisetas ni valores. Cuando hablo de “nosotros” hablo de Guillermo Cóppola, del doctor Alfredo Cahe, Gabriel Buono, Mariano Israelit, un grupo de gente que cada vez que Diego nos necesitaba, estábamos ahí".