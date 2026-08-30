Policiales |

Detienen en Tigre a Callejero Fino: iba en una camioneta sin patente y tenía un arma

El rapero fue arrestado en la zona de Villa La Ñata y le encontraron una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada. Al parecer, iba al cumpleaños del novio de la cantante María Becerra.

El rapero Callejero Fino, cuyo nombre es Simón Alvarenga, fue detenido este domingo por la mañana en la zona de Villa La Ñata (partido de Tigre), luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

La irregularidad motivó la identificación de los ocupantes y una posterior requisa del vehículo. Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, según informaron fuentes policiales.

Junto al artista viajaba un joven de 27 años, identificado como Steven Joel Ricca, domiciliado en Presidente Derqui, que también quedó involucrado en el procedimiento.

La pistola Glock calibre .40 con la numeraci&oacute;n limada que le encontraron al rapero.

La pistola Glock calibre .40 con la numeración limada que le encontraron al rapero.

ADEMÁS: Bebote Álvarez: el grupo narco usó más de 100 "mulas" para transportar drogas

El hallazgo del arma se produjo a partir del control realizado por los efectivos ante la falta de patente del vehículo. Ahora, la Justicia deberá determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que se encontraba dentro de la camioneta, además de establecer la situación procesal de los dos ocupantes.

Según trascendió, Callejero Fino y su acompañante iban al cumpleaños del novio de la cantante María Becerra, el rapero J Rei, a celebrarse en una quinta de la zona. Los dos detenidos fueron parados durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre con efectivos que realizaban adicional, durante un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27.

La camioneta sin patente en la que circulaba Callejero Fino.

La camioneta sin patente en la que circulaba Callejero Fino.

Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo de Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro.

No es la primera vez que el rapero queda involucrado en un hecho policial. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por robo. Sólo estuvo preso cinco meses en una cárcel para luego continuar con la pena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados