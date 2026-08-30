Detienen en Tigre a Callejero Fino: iba en una camioneta sin patente y tenía un arma

Según trascendió, Callejero Fino y su acompañante iban al cumpleaños del novio de la cantante María Becerra, el rapero J Rei, a celebrarse en una quinta de la zona. Los dos detenidos fueron parados durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre con efectivos que realizaban adicional, durante un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27.

La camioneta sin patente en la que circulaba Callejero Fino.

Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo de Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro.

No es la primera vez que el rapero queda involucrado en un hecho policial. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por robo. Sólo estuvo preso cinco meses en una cárcel para luego continuar con la pena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica