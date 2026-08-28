Una mujer policia le disparó a un "motochorro" que intentó robar una estacion de servicio

El sospechoso herido cayó al piso y se desplazó unos metros por el predio de la estación mientras la oficial pedía ayuda. Finalmente arrojó el arma que llevaba consigo y levantó las manos ante la llegada de los efectivos policiales. El segundo hombre consiguió escapar en su moto antes de la llegada de los uniformados.

Minutos después del enfrentamiento arribó personal del Comando de Patrullas Sur, que intervino en el procedimiento y preservó la escena. El sospechoso herido presentaba signos vitales al momento del reporte inicial y se aguardaba el traslado en ambulancia para establecer la gravedad de la lesión.

El segundo sospechoso continúa prófugo y es buscado por los investigadores, que trabajan para establecer su identidad. En paralelo, se analiza el recorrido que realizó la motocicleta y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de los alrededores.