Una mujer policia le disparó a un "motochorro" que intentó robar una estacion de servicio

La oficial estaba de franco y cargaba combustible en una estación de servicio de González Catán cuando intervino al advertir un asalto.
Una policía que estaba de franco baleó a uno de los dos presuntos motochorros que intentaban cometer un robo en una estación de servicio en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. La oficial se encontraba cargando combustible cuando advirtió el asalto, y tras recibir un disparo de uno de los sospechosos, respondió con su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió cerca de las 5.20 de este viernes en una estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la Ruta 21 y Calderón de la Barca. La mujer resultó ilesa, mientras que uno de los presuntos delincuentes recibió un disparo en una de sus extremidades y quedó tendido, herido dentro del predio, con un arma de fuego a su lado, que luego fue secuestrada.
La oficial fue identificada con las iniciales M. B. y, pese a encontrarse fuera de servicio, estaba uniformada. Según el parte policial, había llegado al lugar en su vehículo particular y se detuvo junto a uno de los surtidores para cargar combustible cuando observó a dos hombres que circulaban en una moto e intentaban asaltar a una persona.
Los sospechosos advirtieron la presencia de la policía y cambiaron el objetivo del ataque. Uno de ellos le disparó y la mujer respondió con su arma reglamentaria. De acuerdo con la información preliminar, efectuó entre cuatro y cinco disparos y uno de los proyectiles alcanzó a uno de los hombres.
El sospechoso herido cayó al piso y se desplazó unos metros por el predio de la estación mientras la oficial pedía ayuda. Finalmente arrojó el arma que llevaba consigo y levantó las manos ante la llegada de los efectivos policiales. El segundo hombre consiguió escapar en su moto antes de la llegada de los uniformados.
Minutos después del enfrentamiento arribó personal del Comando de Patrullas Sur, que intervino en el procedimiento y preservó la escena. El sospechoso herido presentaba signos vitales al momento del reporte inicial y se aguardaba el traslado en ambulancia para establecer la gravedad de la lesión.
El segundo sospechoso continúa prófugo y es buscado por los investigadores, que trabajan para establecer su identidad. En paralelo, se analiza el recorrido que realizó la motocicleta y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de los alrededores.
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