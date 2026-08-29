Una influencer denunció una brutal agresión y apuntó contra el hermano de Riquelme

Salcedo también aseguró que, después del ataque, advirtió la presencia de personas que presuntamente la estaban esperando en distintos sectores de los alrededores del estadio. En sus publicaciones, además, sostuvo que no se trataba de un episodio aislado y afirmó haber recibido amenazas anteriores a través de terceras personas.

Acusación contra Cristian Riquelme

La influencer apuntó directamente contra Cristian Riquelme y realizó fuertes acusaciones en su contra. “No es la primera vez que el Chanchi Riquelme me amenaza por terceros. Es la persona más oscura y turbia que conocí en mi vida”, manifestó.

También mencionó a Juan Román Riquelme, aunque no lo acusó de haber participado de manera directa en el supuesto ataque. “Román, esta es tu gente. Sos cómplice por permitir todo esto”, publicó en sus redes sociales.

Luego de que se conociera el episodio, el periodista Pablo Carrozza, pareja de Salcedo, informó que la situación fue denunciada formalmente y que se aportaron elementos ante las autoridades para que se investigue lo ocurrido. También responsabilizó públicamente a Benvenutto y Cristian Riquelme por cualquier eventual participación que pudiera determinar la Justicia.

El hecho ocurrió en la previa del encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, en el que Boca venció 1-0 a Lanús en su regreso a La Bombonera. Hasta el momento, ni Cristian Riquelme, ni Benvenutto ni el club realizaron una respuesta pública sobre las acusaciones de Salcedo.