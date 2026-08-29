Deportes |

Una influencer denunció una brutal agresión y apuntó contra el hermano de Riquelme

La influencer Valentina Salcedo aseguró que fue interceptada por cuatro mujeres en las inmediaciones de La Bombonera, donde recibió golpes y patadas.

    La previa del partido entre Boca y Lanús quedó marcada por una grave denuncia de violencia en las inmediaciones de La Bombonera. La influencer Valentina Salcedo aseguró que fue atacada por cuatro mujeres cuando se dirigía al estadio y acusó públicamente a personas vinculadas con Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, de haber organizado el episodio.

    El relato fue difundido por Salcedo a través de distintas historias publicadas en su cuenta de Instagram. Allí señaló directamente a Ezequiel Benvenutto, a quien identificó como una persona cercana a Cristian Riquelme. “Hoy la mano derecha del Chanchi Riquelme, Ezequiel Benvenutto, mandó a cuatro mujeres con una punta a rayarme la cara”, afirmó la joven.

    Amenazas previas

    “Me pegaron para matar. Si no fuera por mis amigos, tenía toda la cara cortada”, expresó la influencer al describir la situación. Como consecuencia del episodio, decidió no ingresar a La Bombonera para presenciar el encuentro.

    Salcedo también aseguró que, después del ataque, advirtió la presencia de personas que presuntamente la estaban esperando en distintos sectores de los alrededores del estadio. En sus publicaciones, además, sostuvo que no se trataba de un episodio aislado y afirmó haber recibido amenazas anteriores a través de terceras personas.

    Acusación contra Cristian Riquelme

    La influencer apuntó directamente contra Cristian Riquelme y realizó fuertes acusaciones en su contra. “No es la primera vez que el Chanchi Riquelme me amenaza por terceros. Es la persona más oscura y turbia que conocí en mi vida”, manifestó.

    También mencionó a Juan Román Riquelme, aunque no lo acusó de haber participado de manera directa en el supuesto ataque. “Román, esta es tu gente. Sos cómplice por permitir todo esto”, publicó en sus redes sociales.

    Luego de que se conociera el episodio, el periodista Pablo Carrozza, pareja de Salcedo, informó que la situación fue denunciada formalmente y que se aportaron elementos ante las autoridades para que se investigue lo ocurrido. También responsabilizó públicamente a Benvenutto y Cristian Riquelme por cualquier eventual participación que pudiera determinar la Justicia.

    El hecho ocurrió en la previa del encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, en el que Boca venció 1-0 a Lanús en su regreso a La Bombonera. Hasta el momento, ni Cristian Riquelme, ni Benvenutto ni el club realizaron una respuesta pública sobre las acusaciones de Salcedo.

    Aparecen en esta nota:

    Te puede interesar:

    SE ESTÁ LEYENDO AHORA

    las más leídas

    Categorías

    Home
    Provincia
    Popular Tv
    Política
    Policiales
    Deportes
    Espectáculos
    Internacionales
    General
    Tecno
    Lotería y Turf
    Horóscopo

    Contacto

    Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

    Edición Nro. 15739

     

    Dirección

    Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados