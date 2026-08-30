Bebote Álvarez: el grupo narco usó más de 100 "mulas" para transportar drogas

La ruta española tenía una particularidad: el MDMA llegaba en estado líquido y era disimulado dentro de productos de consumo cotidiano. El aceite de oliva servía para ocultar el cargamento y dificultar su identificación. El procedimiento fue clave para reconstruir la operatoria.

Los investigadores le atribuyen a Bebote Álvarez conocimiento sobre la operatoria y un papel dentro de la organización narco.

Pero la red no se habría limitado a las drogas sintéticas. Según la pesquisa, también existían conexiones con Bolivia para el ingreso de cocaína a la Argentina. La combinación de ambas rutas muestra una estructura que podía recurrir a distintos proveedores y circuitos de abastecimiento según la sustancia que buscaba introducir y distribuir.

Los investigadores realizaron 27 allanamientos en distintos puntos del país, en territorio bonaerense y Salta. Fueron detenidas 11 personas y se secuestraron drogas, dinero, vehículos y teléfonos celulares. El análisis de los dispositivos permitió reconstruir comunicaciones y movimientos.

En ese entramado aparece Álvarez, exjefe de la barra brava de Independiente. La investigación sostiene que su participación no habría sido circunstancial. Los investigadores le atribuyen conocimiento sobre la operatoria y un papel dentro de la organización, además de contactos vinculados con la compra y distribución.

Su peso dentro de la barra aparece como un elemento relevante. La capacidad de reunir personas y disponer de una red de colaboradores es una herramienta para trasladar droga sin exponer a los principales responsables. En ese punto, el dato de las más de 100 "mulas": no describe sólo la cantidad de viajeros utilizados, sino la capacidad de una estructura para sostener la operatoria.

La Justicia busca determinar quiénes ocupaban los distintos niveles de la organización, quién financiaba los viajes y cómo se distribuían las sustancias una vez ingresadas al país. La hipótesis es que detrás de los envíos descubiertos en Ezeiza existía una estructura con capacidad para operar en diferentes rutas y con distintos tipos de droga.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre las barras bravas y el narcotráfico. La investigación aún debe establecer el alcance de esa relación, pero la logística ofrece un dato contundente: más de un centenar de personas fueron utilizadas para transportar la mercancía, mientras quienes tomaban las decisiones permanecían alejados de los controles.