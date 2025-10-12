Detienen a un comandante de Gendarmería Nacional con más de cinco kilos de cocaína

Todo ocurrió el último viernes, durante un operativo en la Ruta Nacional 16, muy cerca del límite provincial con Salta y Chaco. Allí, los agentes detuvieron la camioneta Toyota Hilux donde se movilizaban tres hombres mayores de edad y un adolescente. Al ser consultados sobre el destino de su viaje, respondieron que iban a Corrientes.

gendarmedetenidosantiagodelestero2 Algunos de los elementos secuestrados durante el operativo.

Mientras los agentes revisaban el vehículo, el conductor se mostró nervioso y exhibió su credencial de gendarme, exigiendo que lo dejaran seguir el viaje. El Juzgado Federal de turno permitió que se realizara una requisa y un perro de la división antinarcóticos encontró una mochila negra con cinco “ladrillos” de cocaína envueltos en cinta amarilla.

Al cabo, el test confirmó que era droga de máxima pureza, con un peso de 5,690 kilos. Los efectivos también secuestraron cuatro teléfonos celulares, $831.400 en efectivo y $2.000 guaraníes, una campera y una camisa.

Uno de los detenidos fue identificado como Aníbal David Borda, de 50 años, médico y comandante de Gendarmería Nacional con domicilio en la ciudad salteña de Cerrillos. También quedaron arrestados Daniel Ricardo Acosta (39) y Francisco Exequiel Torres (30).

La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Argibay, de la II Nominación, que dispuso la detención e incomunicación de los tres hombres. Quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En la camioneta viajaba un menor, de 14 años, que fue puesto a resguardo en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Monte Quemado y horas después, entregado a su madre.

En junio pasado, vale recordar, otros dos efectivos de Gendarmería Nacional fueron omputados y quedaron detenidos en prisión preventiva por los delitos de transporte de estupefacientes después de haber sido identificados en la preparación de la operación de tráfico de 161 kilos de cocaína descubierta en un control vehicular en Aguaray (Salta).