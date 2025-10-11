Brutal golpiza a dos jóvenes en pleno centro de La Plata

El episodio fue registrado por testigos que filmaron con celulares mientras una de las damnificadas recibía patadas en la cabeza y solo podía mantenerse recostada y cubriéndose con sus manos.

El ataque se produjo en la calle 49 entre 6 y 7, plena zona del microcentro, al tiempo que la víctima fue hospitalizada por presentar lesiones en la cabeza y en las costillas; su amiga que también fue atacada también posee golpes en el cráneo.

La madre de una de ellas contó que su hija fue derivada al Hospital Rossi: “Había agentes de prevención en el lugar y no evitaron el ataque, pido justicia”.

Hasta ahora no hay personas detenidas aunque la denunciante y progenitora de una de las atacadas sostuvo que la Policía ya cuenta con los datos de una de las damnificadas.

Dadas de alta

Las dos jóvenes fueron dadas de alta luego de haber recibido asistencia médica en el Hospital Rossi de la capital provincial.

Los videos comenzaron a circular en las últimas horas, por lo que serán utilizados en la investigación. De hecho, la Fiscalía 1 de La Plata está en turno y la madre de una de las agredidas ya se comunicó con la policía para pedir avances en el caso.

En ese marco Silvana, madre de una de las jóvenes, señaló en declaraciones a la prensa que: “faltó prevención y a mi hija casi me la matan, todavía tiene marcas en la cabeza y en otras partes del cuerpo”, indicó.

A su vez desde la Comisaría Primera ya se solicitó el informe medico elaborado en el Hospital Rossi para avanzar en la investigación, además se revisan cámaras de vigilancia y se espera una calificación legal por el caso: “La pelea comenzó adentro del boliche y culminó afuera, a mi hija intentaron asesinarla, esto fue un homicidio en tentativa”, agregó Silvana.

Además, la denunciante manifestó que muchas de las mujeres que golpearon a su hija menor de edad, ya están identificadas.