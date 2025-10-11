Cayó el "Clan Mareco": secuestraron drogas y armas por $24 millones

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, bajo la supervisión de la Justicia porteña. Según fuentes oficiales, los operativos se realizaron en cuatro domicilios del complejo habitacional y permitieron la detención de cinco personas, tres de ellas familiares directos del líder de la banda, quien ya se encontraba detenido desde hace varios meses.

En total, la policía secuestró 1.860 gramos de cocaína y pasta base, dos pistolas calibre 9 milímetros, más de 60 proyectiles de distintos calibres, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo por $140.000 y 1.500 dólares. De acuerdo con la valuación judicial, las sustancias incautadas equivalen a unas 4.000 dosis listas para la venta al menudeo.

La investigación, iniciada en febrero de este año, permitió establecer que la organización operaba en varios puntos del barrio y que mantenía el control territorial de la venta de estupefacientes mediante un sistema de “satélites” y repartidores. A pesar de las detenciones previas de sus principales referentes, el negocio continuó bajo el mando de familiares, quienes administraban las operaciones desde distintas viviendas del complejo.

Líder del clan

Fuentes policiales recordaron que en mayo pasado ya había sido detenido uno de los líderes del clan, quien cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica por una causa de drogas. A pesar de esa restricción, fue sorprendido nuevamente con más de un kilogramo de pasta base, dosis de cocaína y marihuana listas para la venta.

En esa oportunidad, el operativo se desarrolló tras una persecución en la vía pública: el sospechoso intentó huir e ingresó a una vivienda donde los oficiales hallaron 856 envoltorios con pasta base, trozos compactos de cocaína, marihuana, cinco celulares, tres balanzas de precisión y más de $275.000 en efectivo.

Con las nuevas detenciones, los investigadores consideran desarticulada la estructura principal del “Clan Mareco”, una de las redes de narcomenudeo más activas del Bajo Flores. Las causas fueron unificadas y permanecen a disposición del Juzgado Federal Nº 12, que dispuso la continuidad de las medidas para identificar a posibles colaboradores externos.