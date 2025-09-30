La estrategia legal que planea la defensa de More Rial: "Iremos por la domiciliaria"

"Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común...", manifestó Jorge, papá de Morena, quien ahora se está haciendo cargo del hijo de la influencer, Amadeo, todavía un bebé de pocos meses de vida.

"Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas", expresó el conductor, en las últimas horas. “Mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”.

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta. Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto", compartió Jorge de Cónclave, su programa en Stream Carnaval.

LA ESTRATEGIA DETRÁS DE LA DETENCIÓN

Alejandro Cipolla volvió a sumarse a la causa a pedido de la propia Morena -con quien son amigos íntimos- y contó que se unirá a Miguel Ángel Pierri, el otro abogado de Rial, para tratar esta detención y ayudarla a solucionar sus problemas con la justicia, lo más rápido que puedan...

"Ahora vamos a evaluar si se puede revertir esta cuestión de que no fue al psicólogo o el arresto domiciliario. Morena no conseguía psicólogo que la quiera atendar y nadie quería darle trabajo. Estábamos a punto de conseguir que sea parte de un streaming. La idea es garantizar una excarcelación más abierta controlada por un dispositivo de geolocalización", adelantó el letrado.