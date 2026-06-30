El padre de Loan Peña: "Laudelina dijo que había ocurrido un accidente"

José Peña declaró en el juicio por la desaparición de su hijo, ocurrida hace dos años en Corrientes y volvió a reclamar que los acusados “cuenten la verdad”.
José Peña, el padre de Loan Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace dos años, declaró este martes en el juicio que se desarrolla en la provincia de Corrientes y pidió que los acusados den respuestas de dónde está su hijo.
Durante su testimonio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, José recordó: “Al otro día de la desaparición, Laudelina (Peña, tía del niño) dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”.
En otro tramo de su declaración, el padre de Loan Peña volvió a expresar el profundo dolor: “Loan es mi vida, mi amor, es todo”, dijo conmovido ante los jueces.
También describió la incertidumbre que vive la familia desde hace más de dos años: “No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación” “Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, reclamó durante su declaración.
Las palabras del padre de Loan Peña fueron ratificadas por la fiscal federal Tamara Pourcel, quien, durante un cuarto intermedio del debate.
"Eso fue lo que señaló José en su declaración“, respondió al ser consultada sobre la afirmación de que Laudelina habló de un accidente apenas un día después de la desaparición del nene.
También destacó el impacto que tuvo el testimonio del padre de Loan. "Era lo que nosotros queríamos que la sociedad y todo el mundo escuchara: lo difícil que es para la familia estos dos años sin Loan y qué es lo que sienten ellos“, sostuvo.
María Belén Russo Cornara, abogada querellante, durante el cuarto intermedio y destacó que José reconstruyó el día de la desaparición de su hijo e hizo una solicitud especial para que los implicados digan qué pasó con el menor.
Luego de su testimonial, se dispuso un cuarto intermedio de 10 minutos y luego declaró María Noguera, madre de Loan, ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.
Además, comparecerán sus hermanos Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando, mientras que la abuela Catalina haría lo propio el próximo jueves.
De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
En tanto, por la investigación paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.