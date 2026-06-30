El padre de Loan Peña: "Laudelina dijo que había ocurrido un accidente"

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La versión de la fiscal sobre Loan Peña

Las palabras del padre de Loan Peña fueron ratificadas por la fiscal federal Tamara Pourcel, quien, durante un cuarto intermedio del debate.

"Eso fue lo que señaló José en su declaración“, respondió al ser consultada sobre la afirmación de que Laudelina habló de un accidente apenas un día después de la desaparición del nene.

También destacó el impacto que tuvo el testimonio del padre de Loan. "Era lo que nosotros queríamos que la sociedad y todo el mundo escuchara: lo difícil que es para la familia estos dos años sin Loan y qué es lo que sienten ellos“, sostuvo.

María Belén Russo Cornara, abogada querellante, durante el cuarto intermedio y destacó que José reconstruyó el día de la desaparición de su hijo e hizo una solicitud especial para que los implicados digan qué pasó con el menor.

Luego de su testimonial, se dispuso un cuarto intermedio de 10 minutos y luego declaró María Noguera, madre de Loan, ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

image Juicio por Loan Peña.

Además, comparecerán sus hermanos Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando, mientras que la abuela Catalina haría lo propio el próximo jueves.

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.