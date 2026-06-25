Caso Loan Peña: finalizó la segunda semana del juicio y sólo declararon dos acusados

Se trata de Alan Cañete y Valeria López, que están implicados en la causa paralela por la desaparición del niño en Corrientes. Otros dos acusados se negaron a ampliar sus indagatorias ante los jueces.
La segunda semana del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes concluyó este jueves con la declaración de la acusada Valeria López, mientras que los otros dos implicados en la causa paralela que estaban en la lista se negaron a ampliar sus indagatorias.
Hasta ahora, Alan Cañete y Valeria López son los únicos que dieron testimonio frente al Tribunal. Y aunque se esperaban las declaraciones de Federico Rossi Colombo y Pablo Núñez, ambos decidieron dar marcha atrás.
López, que se presenta como técnica superior en psicopedagogía y operadora en violencia de género e infantil -aunque no tiene el título habilitante-, decidió no responder preguntas, pero sí contó cómo llegó al caso Loan. Sin mayores detalles, expuso que fue convocada por Alan Cañete para realizar tareas de apoyo y que viajó el 4 de julio de 2024 a Corrientes con otra compañera.
Acerca de cómo sustentó el viaje, explicó que lo pagó de su bolsillo, aunque Cañete le había comentado que iban a reconocerle los gastos, algo que no habría ocurrido, y sobre su labor, remarcó que el objetivo era contener a los menores en el hotel Despertar del Iberá y que el 9 de julio regresó a su casa.
Cañete había sido el primero en prestar declaración en el juicio el miércoles, al destacar que se dirigió a Corrientes con el fin de buscar a Loan, autorizado por Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy. Además, compartió imágenes que acreditarían la relación existente entre ellos.
El tribunal, a cargo de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 30 de junio, audiencia en la que declararían los padres del pequeño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.
En las últimas horas se supo que Elisa Carrió, la exlíder de la Coalición Cívica, fue citada para que declare como testigo en el juicio. El pedido de su testimonial fue presentado por Mónica Chirivín, abogada de la acusada Laudelina Peña.
La citación de la ex diputada, que fue aceptada por el Tribunal, es en torno a una publicación que realizó en redes sociales días después de la desaparición del pequeño. Según se expuso, Carrió le había respondido un tweet al entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el que mencionaba que se había dado un “gran paso” en el caso Loan.
“Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, había comentado en su cuenta de X Valdés a 17 días de la desaparición del niño. Esa publicación fue comentada luego por la exlegisladora, que expuso: “A alguien había que quebrar”.
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