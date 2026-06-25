Caso Loan Peña: finalizó la segunda semana del juicio y sólo declararon dos acusados

Cañete había sido el primero en prestar declaración en el juicio el miércoles, al destacar que se dirigió a Corrientes con el fin de buscar a Loan, autorizado por Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy. Además, compartió imágenes que acreditarían la relación existente entre ellos.

El tribunal, a cargo de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 30 de junio, audiencia en la que declararían los padres del pequeño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

En las últimas horas se supo que Elisa Carrió, la exlíder de la Coalición Cívica, fue citada para que declare como testigo en el juicio. El pedido de su testimonial fue presentado por Mónica Chirivín, abogada de la acusada Laudelina Peña.

La citación de la ex diputada, que fue aceptada por el Tribunal, es en torno a una publicación que realizó en redes sociales días después de la desaparición del pequeño. Según se expuso, Carrió le había respondido un tweet al entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el que mencionaba que se había dado un “gran paso” en el caso Loan.

“Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, había comentado en su cuenta de X Valdés a 17 días de la desaparición del niño. Esa publicación fue comentada luego por la exlegisladora, que expuso: “A alguien había que quebrar”.