Caso Loan Peña: se reanuda el juicio y empiezan a declarar los testigos

padresdeloan.webp Los padres de Loan declararán en el juicio que se desarrolla en Corrientes.

Juicio por el caso Loan: quiénes son los 17 acusados

Por la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Benítez; el excomisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Millapi, y su marido Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela están sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.