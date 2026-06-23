Caso Loan Peña: se reanuda el juicio y empiezan a declarar los testigos

El debate oral continuará este miércoles en Corrientes. Prestarán su testimonio los padres del niño, que fue visto por última vez en junio de 2023. ¿Se romperá el pacto de silencio entre los principales acusados?
El juicio oral por la desaparición de Loan Peña se reanudará este miércoles en Corrientes e ingresará en una etapa clave. Se debe a que comenzarán a declarar los testigos, entre ellos los padres del niño, y hay expectativa de que alguno de los acusados rompa el pacto de silencio que ya lleva más de dos años.
La semana pasada se dictó un cuarto intermedio por 72 horas con el objetivo de que la nueva defensa del acusado Federico Rossi Colombo pueda leer el expediente tras el escándalo en su presentación, que provocó demoras en el desarrollo del debate oral. Ahora, se espera que continúe la lectura de las acusaciones contra los 17 imputados -siete de la causa principal y las diez restantes de la paralela- en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional.
Después, se dará comienzo al desarrollo de las testimoniales, donde se aguarda que los padres del pequeño, María Noguera y José Peña, presten declaración ante el tribunal. Y con el avance del debate, la incógnita se centra en saber si alguno de los acusados pedirá la palabra y expondrá ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco sobre qué pasó con Loan aquel 13 de junio de 2024 o guardará silencio.
Aunque no hay fecha estipulada, se calcula que el juicio tardará unos seis meses en tener alguna resolución del tribunal, no sólo porque las audiencias son dos veces por semana, sino también por las posibles presentaciones de planteos por parte de las defensas y las extensiones de las declaraciones.
Por la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Benítez; el excomisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Millapi, y su marido Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
En tanto, por la investigación paralela están sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.
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