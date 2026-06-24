Policiales |

Caso Loan Peña: citaron a declarar como testigo a Elisa Carrió

El Tribunal Oral Federal de Corrientes aceptó un pedido de la defensa de Laudelina Peña y convocó a la ex diputada para que brinde testimonio.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió citar a declarar como testigo a la ex diputada Elisa Carrió en el juicio por la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024.

La medida fue adoptada por la abogada Mónica Chirivin, defensora de Laudelina Peña, tía de Loan una de las principales acusadas en la causa, durante la tercera audiencia del debate oral que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Según se expuso ante el tribunal, Carrió aseguró haber mantenido un contacto con el entonces mandatario provincial, quien le habría dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a Laudelina Peña.

Todo ocurrió durante una jornada familiar organizada por Catalina, abuela de Loan, y conmemorar el Día de San Antonio.
Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

El juicio

Laudelina Peña, tía de Loan y a quien la fiscalía federal le atribuye un papel central en la sustracción y ocultamiento del niño, finalmente no declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia.

La decisión contrastó con lo anticipado por su abogada, Mónica Chirivin, quien había señalado que su defendida ampliaría su declaración indagatoria.

ADEMÁS: Caso Loan Peña: se reanuda el juicio y empiezan a declarar los testigos

Luego de ser identificada formalmente por el tribunal, el presidente del cuerpo, Fermín Ceroleni, le preguntó si deseaba prestar declaración. Ante esa consulta, la acusada respondió negativamente y decidió no brindar su versión de los hechos en esta etapa del juicio.

La determinación generó sorpresa entre quienes siguen el proceso, ya que la defensa había adelantado que Laudelina estaba dispuesta no solo a declarar, sino también a responder preguntas durante el debate oral.

Durante la instrucción de la causa, Laudelina ya había sido indagada en dos ocasiones, ambas en julio de 2024. Sin embargo, en esta nueva instancia judicial eligió no realizar ninguna manifestación ante los jueces.

Los acusados

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados