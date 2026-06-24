Caso Loan Peña: citaron a declarar como testigo a Elisa Carrió

Todo ocurrió durante una jornada familiar organizada por Catalina, abuela de Loan, y conmemorar el Día de San Antonio. Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

El juicio

Laudelina Peña, tía de Loan y a quien la fiscalía federal le atribuye un papel central en la sustracción y ocultamiento del niño, finalmente no declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia.

La decisión contrastó con lo anticipado por su abogada, Mónica Chirivin, quien había señalado que su defendida ampliaría su declaración indagatoria.

Luego de ser identificada formalmente por el tribunal, el presidente del cuerpo, Fermín Ceroleni, le preguntó si deseaba prestar declaración. Ante esa consulta, la acusada respondió negativamente y decidió no brindar su versión de los hechos en esta etapa del juicio.

La determinación generó sorpresa entre quienes siguen el proceso, ya que la defensa había adelantado que Laudelina estaba dispuesta no solo a declarar, sino también a responder preguntas durante el debate oral.

Durante la instrucción de la causa, Laudelina ya había sido indagada en dos ocasiones, ambas en julio de 2024. Sin embargo, en esta nueva instancia judicial eligió no realizar ninguna manifestación ante los jueces.

Los acusados

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.