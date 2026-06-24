Juicio por Loan: expectativa por la posible declaración de Laudelina

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomó el juicio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, luego de un cuarto intermedio de 72 horas. La expectativa está puesta en la eventual declaración de Laudelina, la tía de Loan.
El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanudó hoy en Corrientes, tras un cuarto intermedio de 72 horas. La expectativa esta puesta en una posible declaración de Laudelina Peña, una de las acusadas a quienes la fiscalía federal les atribuye un papel central en la sustracción y ocultamiento del niño y en maniobras posteriores para desviar la investigación.
De los 17 imputados en la causa, la mayoría se encuentra presente en la sala, a excepción de Mónica Millapi, quien sigue el debate de forma remota desde Neuquén, donde cumple prisión domiciliaria. Entre los acusados que ingresaron bajo custodia se encuentran el excomisario Walter Maciel, Antonio Benítez (tío del niño), Laudelina Peña, y el matrimonio integrado por Carlos Pérez y Victoria Caillava, señalados como piezas clave para determinar qué ocurrió en el paraje Algarrobal.
La semana pasada la audiencia se dictó un cuarto intermedio por 72 horas con el objetivo de que la nueva defensa del acusado Federico Rossi Colombo, Juliana Machado, pueda leer el expediente tras el escándalo en su presentación, que provocó demoras en el desarrollo.
Este miércoles inició la segunda semana del debate en la que hay 17 imputados, siete de la causa principal y los 10 restantes de la paralela. Se espera que en la jornada de mañana, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, continúe con la lectura de las acusaciones.
Luego, se dará comienzo al desarrollo de las testimoniales, donde se aguarda que los padres del pequeño, María Noguera y José Peña, presten declaración ante el tribunal.
Con el inicio del debate, la intriga se centra en saber si alguno de los acusados pedirá la palabra y expondrá ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco sobre qué pasó con Loan aquel 13 de junio de 2024 o guarda silencio.
Aunque no hay fecha estipulada, se calcula que el juicio tardará en tener alguna resolución del tribunal dentro de seis meses, no solo porque las audiencias son dos veces por semana, sino también por las posibles presentaciones de planteos por parte de las defensas y las extensiones de las declaraciones.
De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.