Causa Maradona: un testigo no descartó que Diego haya muerto por Covid-19

Ferrari participó de una pericia solicitada en 2025 por la defensa del principal acusado, Leopoldo Luque. Según el perito oficial, Maradona acumuló líquido en el pulmón durante un período de tiempo corto, que podía ser minutos o pocas horas, y eso provocó un ahogamiento que derivó en un paro cardíaco.

Mientras otros peritos oficiales afirmaron al comienzo del juicio que Maradona tuvo una agonía que pudo haberse extendido por 12 horas, Ferrari afirmó: "Tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía".

Peritos convocados por los acusados declararon previamente que la muerte de Maradona fue repentina, pero Ferrari es el único perito oficial en sostener esta visión de los hechos, por lo que resulta un testigo clave para la defensa de Luque, señalado a lo largo del juicio como el médico a cargo de la salud del exfutbolista.

La próxima audiencia se celebrará el 29 de septiembre, fecha en que los acusados comenzarán a ampliar sus declaraciones. Está previsto que los alegatos comiencen el 6 de octubre y que el juicio se extienda hasta finales de ese mes.

Además de a Luque, se juzga en este proceso a la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.