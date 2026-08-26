Escándalo en el penal de Magdalena: detuvieron a una jefa acusada de torturar y abusar de presas

Una de las mujeres aseguró que Balmaceda le ordenó que se arrodillara y que, posteriormente, una penitenciaria le bajó los pantalones. Según su declaración, la jefa le habría exigido que le besara las botas y le advirtió: “Cerrá el orto si no querés que te haga romper el culo”.

Otra detenida relató que fue llevada por la fuerza a una zona conocida como la “leonera”. Allí, según denunció, recibió patadas mientras estaba esposada y fue insultada por el personal penitenciario.

La mujer sostuvo además que la hicieron caer al piso, la golpearon en distintas partes del cuerpo y la escupieron. En ese contexto, afirmó que Balmaceda le habría pisado la cabeza y luego le colocó una media en la boca cuando continuaba gritando.

Denuncias por abusos sexuales

Los testimonios incorporados al expediente también describen abusos sexuales de extrema gravedad. Una de las internas aseguró que fue rodeada por personal penitenciario, desnudada y obligada nuevamente a arrodillarse frente a Balmaceda.

De acuerdo con su relato, después fue sometida a un procedimiento conocido como “submarino”, que consiste en introducir reiteradamente la cabeza de una persona bajo el agua. La detenida afirmó que la situación se repitió varias veces y que llegó a permanecer entre 30 y 40 segundos bajo el agua.

En otro de los testimonios, una interna denunció que Balmaceda le realizó un abuso sexual mientras otro integrante de la fuerza le sujetaba las piernas. La mujer afirmó que había varios agentes presentes en el lugar.

Hay más penitenciarios detenidos

Balmaceda no es la única acusada en la causa. Otros 14 agentes penitenciarios fueron detenidos por su presunta participación en los hechos, entre ellos integrantes de la estructura jerárquica de la Unidad N°51.

La lista incluye además a varias mujeres que cumplían funciones dentro del establecimiento. Para la fiscalía, Balmaceda habría tenido una participación activa durante los episodios investigados y su presencia habría contribuido al sometimiento de las víctimas.

El fiscal Garganta buscará avanzar ahora con las declaraciones indagatorias de los detenidos. La investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno y reconstruir qué ocurrió durante el operativo del 3 de junio.

Mientras tanto, la causa continúa bajo secreto de sumario y la Justicia analiza los testimonios de las internas y el resto de las pruebas reunidas para establecer cómo se desarrollaron los presuntos episodios de tortura y abuso sexual dentro del penal de Magdalena.