Caso Loan Peña: sobreseyeron a ocho acusados por el delito de trata de personas

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

De todos modos, el fallo no modificó la situación de los ocho implicados, que actualmente son juzgados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La magistrada subrayó, en ese sentido, que lo ocurrido en el paraje El Algarrobal "no fue accidental" y que "el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado".

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Su última imagen fue tomada ese día, cuando caminaba hacia el naranjal junto a otros menores y varios de los adultos que hoy están sentados en el banquillo.

Su paradero continúa siendo desconocido, por lo que Pozzer Penzo ordenó mantener las tareas del Comando Unificado Conjunto Corrientes, las alertas internacionales de Interpol, las publicaciones y búsquedas del SIFEBU y el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal para analizar nuevas denuncias e información sobre el posible paradero del niño, que tenía cinco años al momento de su desaparición.

Junto con esas medidas, la jueza federal de Goya dispuso insistir con la difusión de su fotografía y mantener vigente la recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información útil que permita encontrar a Loan.