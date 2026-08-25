Caso Loan Peña: sobreseyeron a ocho acusados por el delito de trata de personas

Lo decidió la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Sin embargo, esta medida no modificó la situación de los implicados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor en Corrientes.
El Juzgado Federal de Goya sobreseyó este martes a ocho de los acusados en el caso de Loan Danilo Peña por el delito de trata de personas, decisión que se conoció mientras continúa el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del menor en la provincia de Corrientes.
La jueza federal Cristina Pozzer Penzo dictó la medida en favor de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; Antonio Bernardino Benítez; Daniel “Fierrito” Ramírez; Mónica Millapi y Francisco Méndez.
En una resolución de 104 páginas, la magistrada dictó la falta de mérito para todos los implicados. Para Millapi, Benítez y Ramírez, tomó la misma determinación por "abandono de persona", ya que venció “holgadamente el plazo desde entonces, hasta la actualidad, sin que se incorporen elementos que modifiquen el dictado del decisorio”.
Pozzer Penzo consideró que no se verificaron indicadores, ni elementos que permitieran acreditar la existencia de una organización destinada a la trata de personas. Además, descartó otras líneas investigativas, como una posible vinculación con el crimen organizado, una “pista narco” o una venganza intrafamiliar.
De todos modos, el fallo no modificó la situación de los ocho implicados, que actualmente son juzgados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La magistrada subrayó, en ese sentido, que lo ocurrido en el paraje El Algarrobal "no fue accidental" y que "el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado".
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Su última imagen fue tomada ese día, cuando caminaba hacia el naranjal junto a otros menores y varios de los adultos que hoy están sentados en el banquillo.
Su paradero continúa siendo desconocido, por lo que Pozzer Penzo ordenó mantener las tareas del Comando Unificado Conjunto Corrientes, las alertas internacionales de Interpol, las publicaciones y búsquedas del SIFEBU y el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal para analizar nuevas denuncias e información sobre el posible paradero del niño, que tenía cinco años al momento de su desaparición.
Junto con esas medidas, la jueza federal de Goya dispuso insistir con la difusión de su fotografía y mantener vigente la recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información útil que permita encontrar a Loan.
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