Facundo Astudillo Castro: una pericia localiza su celular en Bahía Blanca

Cristina Castro, madre del joven de 22 años, aclaró que no cree que su hijo esté allí sino que solo fue captado el móvil, que nunca fue hallado en el marco de la causa por su desaparición, ocurrida el 30 de abril último cuando dejó la localidad bonaerense de Pedro Luro.

"Hoy nos encontramos con el peritaje del teléfono de mi hijo, bah, ni siquiera es un peritaje porque el aparato no ha aparecido, que (indica) que se prenden algunas antenas en Bahía Blanca", contó a radio AM 750.

"Yo sigo insistiendo lo mismo: es el teléfono y no mi hijo. Mi hijo sigue sin aparecer", expresó.

ADEMÁS:

Pericia confirmó que Máximo Thomsen pateó en la cara a Fernando Báez Sosa

La mujer contó que anoche recibió un llamado de una persona de la ciudad de Rauch, que dijo que su hijo estaba en esa zona e, incluso, aportó una dirección.

"Mandamos a la policía y sacaron una foto del chico y no es mi hijo", agregó la madre de Facundo, quien aseguró sentirse "muy cansada" de "la burocracia" y criticó la actuación judicial en el caso.

"No tengo ganas de que me sigan mintiendo y me sigan dando vueltas, quiero saber la verdad y que esto se termine, quiero saber qué hicieron con mi hijo", agregó.

En tanto, fuentes de la investigación aseguraron que los peritos en rastros de la Policía Federal levantaron muestras de una camioneta de la policía bonaerense perteneciente al destacamento de Teniente Origone, pero que aún no se logró determinar si son de sangre.

Este viernes se inició una nueva jornada de rastrillajes, a cargo de 200 efectivos de las distintas fuerzas federales de seguridad que buscan al joven de 22, aunque no dio resultados positivos.