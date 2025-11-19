ARBA prorrogó hasta el 1/3/26 el nuevo sistema digital para emitir comprobantes de retención

El nuevo procedimiento digital permitirá a los Agentes de Recaudación generar y presentar comprobantes de retención de forma totalmente online.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso prorrogar hasta el 1° de marzo del próximo año la entrada en vigencia del nuevo procedimiento digital que permitirá a las y los Agentes de Recaudación generar y presentar comprobantes de retención de forma totalmente online.
La resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial, responde a solicitudes expresas de diversas empresas que actúan como Agentes de Recaudación, las cuales requirieron un plazo adicional para completar la adecuación de sus sistemas informáticos y garantizar una correcta integración con la nueva plataforma digital. Atendiendo estos planteos, ARBA consideró necesario extender la fecha de implementación para asegurar una transición ordenada y un cumplimiento eficaz por parte de todos los actores involucrados.
El procedimiento digital forma parte del proceso de modernización y simplificación tributaria que impulsa la Provincia, destinado a reducir la carga administrativa, agilizar el cumplimiento de las obligaciones y fortalecer la transparencia de las operaciones realizadas por agentes y contribuyentes. La nueva herramienta brindará mayor seguridad jurídica y permitirá un control sistémico más eficiente.
Los agentes podrán consultar, descargar y eliminar los comprobantes emitidos, que quedarán registrados como “datos históricos”. La medida no alcanza a bancos ni entidades financieras.