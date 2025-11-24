Tigre: un nene fue baleado en medio de una discusión familiar y su tía quedó detenida

El terrible episodio tuvo lugar el viernes pasado por la noche en la esquina de las calles Dorrego y Quintana, en el barrio conocido como “La Trapito”, en Tigre. El hecho ocurrió en esa casa en medio una discusión familiar entre dos grupos de personas.

Insólito: Reparte armas entre sus familiares para resolver discusión

El conflicto escaló rápidamente y una mujer, identificada luego como Ayelén Brisa Anriquez, comenzó a darles armas de fuego a sus familiares y disparó varias veces.

Según sospechan los investigadores, uno de esos disparos impactó en el sobrino de la mujer, un nene de 7 años que estaba en el patio de la casa cuando se produjo el conflicto.

El nene fue trasladado de urgencia al hospital materno infantil de Tigre, a donde ingresó con un disparo en el tórax y quedó en estado reservado.

Luego de una intervención quirúrgica en ese centro de salud, el menor fue derivado al Hospital Posadas. Allí permanece internado, también en estado reservado y atravesando el postoperatorio.

La investigación

Luego del tiroteo, la Policía Bonaerense realizó ocho allanamientos en distintos puntos de la zona norte del Conurbano bonaerense con la intención de detener a los sospechosos.

La recolección de testimonios, el análisis del material fílmico y las tareas de campo llevaron a los investigadores a identificar a tres de los acusados de haber disparado.

El primero fue identificado como Alexis Almada, alias “Tom”, la segunda es Ayelén Anríquez y el tercero se apellida Vieytes, alias “Peroti“.

Unas horas después detuvieron a la mujer, que fue identificada como la tía del nene baleado. Según la reconstrucción del hecho, se habría peleado con los hermanos del padrastro de la víctima.

Mientras que la UFI de Benavídez investiga el caso y trabaja para dar con el paradero de los otros dos sospechosos, que aún continúan prófugos.