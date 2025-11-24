Policiales |

Robo en la mansión de Valeria Mazza: se entregó un menor con fuertes antecedentes

Había quedado registrado en las cámaras de seguridad durante el asalto. Tiene antecedentes por homicidio y por haber baleado a una persona durante un intento de asesinato. Buscan a otros cuatro delincuentes.

Uno de los delincuentes de la banda que entró a robar en la casa de Valeria Mazza se entregó a la Policía en la comisaría de San Isidro, mientras que sigue la búsqueda del resto de los ladrones. Pese a tener sólo 17 años, el menor tiene antecedentes importantes: a los 15 cometió un homicidio y, luego, baleó a otra persona en un intento de asesinato. Además, cuenta con antecedentes por robo.

El joven, cuyas iniciales son P. A., había quedado registrado en las cámaras de seguridad durante el asalto. Luego de una seguidilla de allanamientos ordenados por el fiscal Patricio Ferrari, decidió presentarse ante la Policía. Ahora permanece alojado en un centro bajo el régimen penal juvenil y, si bien es punible por su edad, no será trasladado a una cárcel común. La causa está en manos de un juez de menores.

Cómo fue el hecho

El episodio ocurrió el último miércoles al mediodía en la calle Monte Grande al 1500, pleno barrio Las Barrancas, una de las zonas más exclusivas de San Isidro. Una banda de cinco jóvenes, dos de 17, otro dos de 18 y el restante de 19 años, llegó hasta la puerta de la propiedad haciéndose pasar por cortadores de césped.

Rápidamente saltaron el portón y accedieron al predio de la mansión de la modelo. Una de las hijas de Valeria Mazza, que estaba acompañada por una amiga y dos empleados, advirtió la presencia de los delincuentes y comenzó a gritar. Ante esto, los ladrones huyeron de inmediato, pero uno de ellos fue captado por las cámaras corriendo con una mochila en la mano. En la huida, abandonaron la mochila en la entrada de la casa.

La Policía de San Isidro realizó ocho allanamientos en busca de los sospechosos. En los operativos, encontraron la ropa que los comprometería, la misma con la que quedaron filmados durante el hecho delictivo.

“Primero quiero empezar diciéndoles que estamos muy bien. Muchísimas gracias por todas las demostraciones de cariño”, expresó Valeria Mazza en sus redes sociales, donde buscó transmitir tranquilidad a sus seguidores tras el episodio ocurrido en su hogar. La modelo optó por referirse al hecho en el contexto de un video donde se preparaba para la semifinal de Bailando con las Estrellas, el programa que conduce en España.

