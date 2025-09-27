Triple crimen: cómo fue la detención del quinto sospechoso en Bolivia

“El procedimiento avanzó muy bien. Nosotros recibimos recién la alerta ayer a la mañana y la brigada de investigaciones, bajo la hipótesis de que este hombre intentaría llegar a Bolivia, comenzó a revisar los colectivos que arriban desde Buenos Aires”, explicó el funcionario en declaraciones a TN.

Sotacuro, de doble nacionalidad peruana y argentina, fue detectado en la terminal gracias a las cámaras de videovigilancia y al listado de pasajeros facilitado por una empresa de transporte. El sospechoso logró cruzar a Bolivia por un paso ilegal, evadiendo los controles oficiales. “Claramente ha cruzado a unos 100 metros de la frontera formal, por un pequeño arroyo de un metro de ancho. Ese es un paso que usan tanto los vecinos para trabajar a ambos lados como el tráfico ilegal”, precisó Pulleiro.

La cooperación con las autoridades bolivianas fue clave en su arresto. “Les pasamos los datos del pedido de captura y, revisando hoteles de Villazón de manera conjunta, ellos procedieron a la aprehensión, mientras nosotros lo identificamos con su DNI en la mano”, explicó el ministro.

triplecrimendetenido1 Así fue trasladado Sotacuro desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy.

Tras completar los trámites de extradición, Sotacuro fue entregado a la policía jujeña durante la madrugada. “Está siendo trasladado desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, para ser entregado a las autoridades federales y continuar el proceso judicial en Buenos Aires”, informó el funcionario, destacando la rapidez y coordinación del operativo.

En la capital provincial, Sotacuro quedará alojado en el penal de Gorriti, donde ingresará directamente al pabellón de máxima seguridad. La decisión fue coordinada por las autoridades judiciales y de seguridad para garantizar las condiciones de detención.

El quinto implicado del triple crimen de Florencio Varela quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza. El procedimiento en Jujuy fue supervisado por el fiscal de investigación Omar Alberto Mendivil y el ayudante fiscal Luis Cavanna, en el marco de la colaboración con la justicia bonaerense.

Entre los detenidos por el triple asesinato también se encuentran Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). La causa se centra ahora en esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y en determinar cómo ocurrieron los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.