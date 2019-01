Los padres, alertados por los gritos de la menor, se despertaron justo cuando el delincuente escapaba del lugar. La pequeña fue trasladada rápidamente al Hospital Mi Pueblo con heridas cortantes en la espalda, el pecho y los brazos. Allí, sufrió un paro cardíaco y fue intervenida quirúrgicamente y, si bien se encuentra estable, su estado es por demás delicado.

habitacion florencio varela_result.jpg La habitación donde fue apuñalada la menor El Día

En declaraciones con TN, su madre contó que “le pregunté (al delincuente) por qué lo hizo y me sonrió”, y agregó: "No me lo puedo sacar de la cabeza al grito de mi hija. Cierro los ojos y la escucho gritando. Si ella no gritaba la encontraba muerta en su cama".

El agresor, identificado como Iván Cáceres, fue detenido por personal policial unas horas después. Fue su propia madre quien entregó los elementos robados, la ropa ensangrentada y el cuchillo con el que apuñaló a la menor. Así, los efectivos constataron que el hombre era un vecino de la familia y vive tan solo a una cuadra donde ocurrió el ataque.