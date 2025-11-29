Cañuelas: hallan el cadáver de un joven turco con una máscara del Hombre Araña

Este viernes, trabajadores viales hallaron el cuerpo de un hombre en la banquina de la ruta 3, a la altura del kilómetro 82,5. Estaba boca abajo, en avanzado estado de descomposición, vestido con un buzo negro, jeans, zapatillas y un elemento que desconcertó de inmediato a los investigadores: una máscara roja de Spiderman.

El aviso de los operarios movilizó a la Policía Bonaerense y a la Fiscalía N°2 de Cañuelas, a cargo de Norma Pippo. En el lugar, personal de la Policía Científica levantó rastros y documentación que llevaba en sus bolsillos.

Embed

Allí surgió el primer indicio: los papeles pertenecían a Efe Saravoglú, un ciudadano turco de 24 años cuya desaparición había sido denunciada un mes antes por el Consulado de Turquía.

El joven turco estaba desaparecido desde octubre

El joven había sido visto por última vez el 26 de octubre. Al día siguiente, sus familiares y allegados informaron que habían perdido todo contacto con él, lo que activó una búsqueda que comenzó bajo la carátula de averiguación de paradero, en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30 de la Ciudad. Intervinieron también la División Investigaciones Especiales porteña, la Policía Federal Argentina y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU).

desapar

Durante noviembre, la investigación logró reconstruir sus últimos movimientos. Los registros telefónicos revelaron que el celular de Saravoglú dejó de emitir señal en la Ciudad el mismo día de su desaparición y que, al día siguiente, la última localización lo situó justamente en la zona de Cañuelas. Ese dato reforzó las hipótesis que ahora conectan directamente el hallazgo del cuerpo con su desaparición.

A ello se sumó otro elemento clave: las cámaras de seguridad registraron a la víctima subiendo a un Peugeot 207. Ese vehículo fue localizado y secuestrado por la PFA el 27 de noviembre. Peritos forenses realizaron estudios, levantaron rastros y tomaron muestras que ya fueron incorporadas al expediente y podrían aportar pistas determinantes.

La investigación

La identidad del cuerpo encontrado aún debe ser confirmada oficialmente. La autopsia y los análisis forenses que se realizarán en la Morgue de La Plata serán centrales para establecer no solo si se trata efectivamente de Saravoglú, sino también las causas y circunstancias de su muerte. La fiscal Pippo mantiene estricta reserva sobre los avances de la investigación, que por el momento está caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

El caso generó conmoción tanto en la comunidad local como entre las autoridades turcas en Argentina, que siguen de cerca los pasos judiciales. Hasta ahora no hay detenidos ni sospechosos concretos. Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas del joven y determinar por qué terminó en un descampado de Cañuelas con una máscara del Hombre Araña, un detalle tan llamativo como inexplicable para quienes trabajan en el expediente.