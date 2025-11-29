Crimen en Mar del Plata: matan a un exconvicto ligado a un resonante caso de 2010

La víctima fue identificada como Diego Calabrese, de 32 años, quien recibió un disparo en la zona intercostal izquierda que tuvo orificio de salida.

El ataque se produjo pasadas las 15.30 en los pasillos ubicados en el ingreso por Chile y Saavedra, un sector de pasajes angostos donde los vecinos aseguran haber escuchado primero gritos y luego al menos tres detonaciones.

Cuando los peritos de Policía Científica movieron el cuerpo para su análisis, descubrieron que Calabrese llevaba en su cintura un revólver calibre 22 cargado con seis proyectiles intactos. Ese hallazgo refuerza la hipótesis de un enfrentamiento previo, aunque por el momento no hay certezas sobre cómo se originó el violento episodio.

El fiscal Carlos Russo -quien acudió al lugar para encabezar los primeros peritajes- determinó que Calabrese caminaba acompañado por otro hombre al momento del ataque.

Ambos habrían protagonizado una fuerte discusión que fue oída por varios vecinos, pero nadie pudo aportar una descripción del agresor, que escapó del barrio sin dejar rastros. Una de las versiones indica que el atacante disparó a distancia mientras se alejaba, pero esa información aún debe corroborarse mediante testimonios y análisis balísticos.

Un pasado criminal

La identidad de la víctima no pasó inadvertida para las fuerzas de seguridad. Calabrese era conocido en el ámbito policial por haber sido el autor de un crimen recordado en Mar del Plata. En 2010, cuando tenía 17 años, mató de un disparo a Marta “Coca” Pardo, de 52 años, durante un intento de robo al taller mecánico de la familia Mezzavilla, en la zona de Gascón al 6900.

Aquel hecho conmocionó a la ciudad. Calabrese, que actuó como “campana” junto a otros cuatro delincuentes, abrió fuego cuando vio acercarse al matrimonio. Pardo murió en el Hospital Interzonal producto de un disparo en el pecho, mientras que su esposo sobrevivió tras ser herido en el abdomen. Por ese crimen, el joven fue condenado a 17 años de prisión por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Su historial estuvo marcado también por fugas del Centro de Detención de Batán -incluida una durante un partido de la selección argentina en 2011- y por reincidencias delictivas. Tras cumplir parte de la condena y recuperar la libertad, volvió a ser detenido en 2019 y en 2023 por distintos hechos.

En la tarde del sábado, varios familiares se acercaron al pasillo donde ocurrió el crimen y luego se dirigieron a la comisaría cuarta para obtener más información. En un giro inesperado del destino, la investigación del homicidio de Calabrese quedó nuevamente en manos del fiscal Russo, el mismo que lo había llevado a juicio en 2010.