Fue a denunciar que era víctima de trata en Misiones y terminó detenida por un crimen en Recoleta

Como medida preventiva, Giménez González fue alojada en una casa refugio, bajo medidas de protección. Sin embargo, las verificaciones posteriores modificaron el curso del procedimiento.

El análisis de sus huellas dactilares y las consultas en los registros migratorios permitieron establecer su verdadera identidad y detectar que sobre ella pesaba una alerta internacional de Interpol. A partir de esa información, las autoridades confirmaron que era buscada por su presunta vinculación con el homicidio de Levy.

La víctima, de 28 años, fue encontrada sin vida en marzo de 2025 en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1200, en el barrio porteño de Recoleta. De acuerdo con la investigación, murió por asfixia y del inmueble faltaban distintos objetos de valor, entre ellos una caja fuerte.

Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del edificio y establecieron que, antes del homicidio, habían ingresado al lugar una mujer que se presentaba como empleada doméstica y un hombre.

En este edificio de Recoleta fue asesinada Magalí Levy. Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los sospechosos.

La principal hipótesis judicial sostiene que Giménez González habría facilitado el ingreso de ese segundo sospechoso al departamento. No obstante, su eventual responsabilidad en el asesinato deberá ser determinada en el marco de la causa.

Otros dos sospechosos vinculados a la causa

La investigación también alcanza a otras dos personas del entorno de la mujer detenida. Su hermano, Iván Giménez González, fue arrestado en Paraguay durante 2025 y es investigado por su posible intervención directa en el homicidio.

Por otra parte, Sixto Fabián Araújo Amarilla, pareja de la sospechosa, continúa prófugo y también está vinculado al expediente.

Tras la identificación en Misiones, Elcira Giménez González quedó bajo resguardo en dependencias del Escuadrón 50 de Gendarmería, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones para concretar su traslado y ponerla a disposición de la Justicia.