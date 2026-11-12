Fue a denunciar que era víctima de trata en Misiones y terminó detenida por un crimen en Recoleta

lcira Giménez González fue identificada durante un operativo de Gendarmería. La Justicia la busca por su presunta participación en el homicidio de Magalí Levy, ocurrido en marzo de 2025.
Una mujer de nacionalidad paraguaya que había denunciado ser víctima de trata de personas en Misiones quedó detenida luego de que un análisis de sus huellas dactilares revelara que tenía un pedido de captura nacional e internacional por el asesinato de Magalí Yael Levy, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta.
La sospechosa fue identificada como Elcira Giménez González, quien, según la investigación judicial, había trabajado como empleada doméstica en la vivienda de la víctima. La mujer es investigada por su presunta participación en el homicidio y permanece bajo custodia de Gendarmería Nacional, mientras se definen los próximos pasos judiciales.
El procedimiento que derivó en su detención comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando efectivos de Gendarmería detuvieron un vehículo en el ingreso a Puerto Alcázar, en Misiones. Durante el control de documentación, los agentes advirtieron que dos pasajeros, una mujer y un ciudadano chino, no podían acreditar su ingreso regular a la Argentina.
En el marco del traslado hacia el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, la mujer manifestó que había sufrido situaciones de explotación y abusos sexuales en Paraguay. Frente a esa declaración, intervino la Fiscalía Federal de Posadas y se activó el protocolo de asistencia correspondiente para posibles víctimas de trata de personas.
Como medida preventiva, Giménez González fue alojada en una casa refugio, bajo medidas de protección. Sin embargo, las verificaciones posteriores modificaron el curso del procedimiento.
El análisis de sus huellas dactilares y las consultas en los registros migratorios permitieron establecer su verdadera identidad y detectar que sobre ella pesaba una alerta internacional de Interpol. A partir de esa información, las autoridades confirmaron que era buscada por su presunta vinculación con el homicidio de Levy.
La víctima, de 28 años, fue encontrada sin vida en marzo de 2025 en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1200, en el barrio porteño de Recoleta. De acuerdo con la investigación, murió por asfixia y del inmueble faltaban distintos objetos de valor, entre ellos una caja fuerte.
Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del edificio y establecieron que, antes del homicidio, habían ingresado al lugar una mujer que se presentaba como empleada doméstica y un hombre.
La principal hipótesis judicial sostiene que Giménez González habría facilitado el ingreso de ese segundo sospechoso al departamento. No obstante, su eventual responsabilidad en el asesinato deberá ser determinada en el marco de la causa.
La investigación también alcanza a otras dos personas del entorno de la mujer detenida. Su hermano, Iván Giménez González, fue arrestado en Paraguay durante 2025 y es investigado por su posible intervención directa en el homicidio.
Por otra parte, Sixto Fabián Araújo Amarilla, pareja de la sospechosa, continúa prófugo y también está vinculado al expediente.
Tras la identificación en Misiones, Elcira Giménez González quedó bajo resguardo en dependencias del Escuadrón 50 de Gendarmería, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones para concretar su traslado y ponerla a disposición de la Justicia.
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