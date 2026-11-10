Misiones: golpeó a su pareja embarazada y le quemó los pies con cigarrillos

Un joven de 23 años fue detenido por la Policía luego de cometer un aberrante hecho, luego de que la víctima lograra hacer la denuncia y pidiera ayuda a su familia.
Un joven de 23 años fue detenido en la localidad de Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones, acusado de haber agredido físicamente a su pareja embarazada y provocarle quemaduras en ambos pies con cigarrillos.
El terrible episodio se conoció luego que la joven logró escapar de la casa, luego de que el sospechoso saliera de su casa para ir a trabajar. La víctima pidió ayuda a sus familiares y, después de ponerse a salvo, decidió realizar la denuncia ante la Policía.
Las pericias médicas constataron que la víctima tenía quemaduras en ambos pies compatibles con lesiones provocadas por cigarrillos, además de hematomas y raspones en el cuello. Además de las lesiones, la trasladaron al Hospital Madariaga de Posadas para realizarle estudios complementarios debido a que está embarazada.
La joven permanece internada, fuera de peligro, y recibe atención médica y contención psicológica. Además, está acompañada por sus familiares.
A partir de la denuncia, la Comisaría de la Mujer de Leandro N. Alem inició las medidas correspondientes e intervino el Juzgado de Instrucción N° 5, que ordenó localizar y detener al acusado en el avance de una causa por lesiones calificadas, informaron fuentes judiciales.
La detención se concretó cerca del mediodía de este lunes, en el barrio Janssen. Efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VI identificaron al sospechoso, Lucas B., y lo trasladaron a una dependencia policial.
El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación sobre el terrible episodio.
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