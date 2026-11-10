Policiales |

Misiones: golpeó a su pareja embarazada y le quemó los pies con cigarrillos

Un joven de 23 años fue detenido por la Policía luego de cometer un aberrante hecho, luego de que la víctima lograra hacer la denuncia y pidiera ayuda a su familia.

Un joven de 23 años fue detenido en la localidad de Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones, acusado de haber agredido físicamente a su pareja embarazada y provocarle quemaduras en ambos pies con cigarrillos.

El terrible episodio se conoció luego que la joven logró escapar de la casa, luego de que el sospechoso saliera de su casa para ir a trabajar. La víctima pidió ayuda a sus familiares y, después de ponerse a salvo, decidió realizar la denuncia ante la Policía.

La joven permanece internada, fuera de peligro, y recibe atención médica y contención psicológica. Además, está acompañada por sus familiares.

Ocurrió en Misiones.

Ocurrió en Misiones.

A partir de la denuncia, la Comisaría de la Mujer de Leandro N. Alem inició las medidas correspondientes e intervino el Juzgado de Instrucción N° 5, que ordenó localizar y detener al acusado en el avance de una causa por lesiones calificadas, informaron fuentes judiciales.

ADEMÁS: Encontraron el cuerpo mutilado de un joven en un canal de Bragado: investigan un homicidio

La detención se concretó cerca del mediodía de este lunes, en el barrio Janssen. Efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VI identificaron al sospechoso, Lucas B., y lo trasladaron a una dependencia policial.

El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación sobre el terrible episodio.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados