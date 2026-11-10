Misiones: golpeó a su pareja embarazada y le quemó los pies con cigarrillos

Ocurrió en Misiones.

A partir de la denuncia, la Comisaría de la Mujer de Leandro N. Alem inició las medidas correspondientes e intervino el Juzgado de Instrucción N° 5, que ordenó localizar y detener al acusado en el avance de una causa por lesiones calificadas, informaron fuentes judiciales.

La detención se concretó cerca del mediodía de este lunes, en el barrio Janssen. Efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VI identificaron al sospechoso, Lucas B., y lo trasladaron a una dependencia policial.

El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación sobre el terrible episodio.