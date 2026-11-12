Juicio por Loan Peña: nuevos testimonios complicaron a dos acusados y avanzan las declaraciones

Una trabajadora social declaró sobre el deseo de los hijos de dos imputados de regresar a sus hogares. También se confirmó el hallazgo de un cabello en una zapatilla y continúa la ronda de testigos.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, sumó nuevos testimonios durante las audiencias del martes y miércoles. Una trabajadora social declaró sobre la situación de los hijos de dos imputados, mientras que un bioquímico confirmó el hallazgo de un cabello con bulbo en uno de los botines del niño. Este jueves, el debate continúa con la presentación de nuevos testigos.
La licenciada en Trabajo Social Karina Pedrini relató que entrevistó a los hijos menores de Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez en el hotel Despertar del Iberá, donde permanecían alojados tras la detención de sus padres. Según indicó, los chicos manifestaron su deseo de regresar a sus hogares, un testimonio que contradice los argumentos del grupo conocido como los falsos Dupuy para justificar el traslado de los menores.
Por otra parte, el bioquímico Jorge Reimer, del Instituto Médico Forense de Corrientes, confirmó que en un botín encontrado en un lodazal, a casi tres kilómetros del lugar de la desaparición, se halló un cabello con bulbo. La muestra fue separada y rotulada para preservar la cadena de custodia. Un informe previo determinó que el pelo medía 16,5 centímetros y era de color castaño oscuro.
También declararon testigos del procedimiento realizado por Prefectura Naval en el hotel, quienes señalaron que el operativo duró unas diez horas y que los presentes se identificaron como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy. Además, efectivos de Gendarmería brindaron detalles sobre los rastrillajes en El Algarrobal, donde participaron alrededor de cien agentes, perros entrenados y equipos de búsqueda en lagunas, aunque los resultados fueron negativos.
Este jueves, la ronda de declaraciones continúa con los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, además de peritos de la Policía Federal que inspeccionaron la camioneta Ford Ranger de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. También fueron convocados efectivos que participaron de distintos procedimientos y Jorge Luis Rómulo, testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio.
Por último, declarará la psicóloga María Daniela Balbi, quien deberá aportar detalles sobre las entrevistas y el acompañamiento realizado a dos menores. De acuerdo con la información del debate, ya declararon alrededor de 120 testigos en el juicio, que tiene a ocho imputados por la sustracción y el ocultamiento de Loan y a otras diez personas investigadas en un expediente paralelo por el presunto entorpecimiento de la causa.