Juicio por Loan Peña: nuevos testimonios complicaron a dos acusados y avanzan las declaraciones

Este jueves, la ronda de declaraciones continúa con los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, además de peritos de la Policía Federal que inspeccionaron la camioneta Ford Ranger de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. También fueron convocados efectivos que participaron de distintos procedimientos y Jorge Luis Rómulo, testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio.

Por último, declarará la psicóloga María Daniela Balbi, quien deberá aportar detalles sobre las entrevistas y el acompañamiento realizado a dos menores. De acuerdo con la información del debate, ya declararon alrededor de 120 testigos en el juicio, que tiene a ocho imputados por la sustracción y el ocultamiento de Loan y a otras diez personas investigadas en un expediente paralelo por el presunto entorpecimiento de la causa.