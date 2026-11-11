Video: así se fugó un terrorista italiano que estaba detenido en Argentina

En las imágenes se lo ve al extranjero saltar el portón de un inmueble y caer al suelo hasta que se levanta. Ofrecen una recompensa de $ 20 millones por su paradero.
Un video registró el momento de la fuga de Leonardo Bertulazzi, de 74 años, exmiembro de las Brigadas Rojas, un grupo de izquierda de Italia, que cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, a la espera de su extradición.
De acuerdo con la imagen, se observa cómo el extranjero salta el portón del inmueble ubicado en la calle Defensa al 649 y cae al suelo, donde permanece hasta que se levanta.
Según lo expuesto, el fugitivo utilizó un arnés con el que se descolgó desde el balcón de su inmueble hasta un terreno baldío lindero.
En este contexto, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $20 millones para recapturar a Bertulazzi tras el pedido de carácter “muy urgente” por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Romilda Servini.
Mediante oficio del 10 de noviembre de 2026, se solicitó que se fije una recompensa destinada a quienes aporten información que permita dar con el paradero de Bertulazzi, sobre quien pesa una orden de captura al encontrarse prófugo de un proceso de extradición para ser juzgado en Italia.
Leonardo Bertulazzi integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas, la organización armada de extrema izquierda que protagonizó secuestros, atentados y asesinatos durante las décadas de 1970 y 1980.
El italiano, condenado en ausencia en su país a 27 años de cárcel por el secuestro de un empresario, había llegado a la Argentina como refugiado en 2004, un status que fue revocado en la CONARE veinte años después. Tras esa decisión, fue detenido por el área de Interpol de la PFA y la Corte Suprema resolvió su extradición en julio de 2025.
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