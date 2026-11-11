Video: así se fugó un terrorista italiano que estaba detenido en Argentina

Mediante oficio del 10 de noviembre de 2026, se solicitó que se fije una recompensa destinada a quienes aporten información que permita dar con el paradero de Bertulazzi, sobre quien pesa una orden de captura al encontrarse prófugo de un proceso de extradición para ser juzgado en Italia.

Un video registró su fuga.

Quién es Leonardo Bertulazzi

Leonardo Bertulazzi integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas, la organización armada de extrema izquierda que protagonizó secuestros, atentados y asesinatos durante las décadas de 1970 y 1980.

El italiano, condenado en ausencia en su país a 27 años de cárcel por el secuestro de un empresario, había llegado a la Argentina como refugiado en 2004, un status que fue revocado en la CONARE veinte años después. Tras esa decisión, fue detenido por el área de Interpol de la PFA y la Corte Suprema resolvió su extradición en julio de 2025.