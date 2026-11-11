Reapareció Juan Darthés en un shopping en Rio luego su de condena por abuso sexual

El régimen semiabierto es un beneficio que se otorga en Brasil a las personas sin antecedentes de reincidencia que reciben condenas de entre cuatro y ocho años de prisión. Sin embargo, Darthés todavía no pasó un día tras las rejas debido al recurso de queja presentado por su defensa, que permanece pendiente de resolución judicial.

El hecho por el que fue condenado ocurrió en 2009 en Nicaragua, durante una gira de la tira Patito Feo, en la que el actor participaba junto a Thelma Fardin. El proceso judicial comenzó en diciembre de 2018, después de que la actriz presentara la denuncia.

Tras la acusación, Darthés viajó de inmediato a Brasil, país en el que nació y desde donde enfrentó el proceso judicial, debido a que allí no existía la posibilidad de que fuera extraditado.