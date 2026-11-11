Reapareció Juan Darthés en un shopping en Rio luego su de condena por abuso sexual

El actor fue captado junto a su esposa en un centro comercial de Río de Janeiro, pese a tener una sentencia firme de seis años de prisión por abuso sexual.
Juan Darthés, condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin, fue captado de compras en un shopping de Río de Janeiro, Brasil. Las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, muestran al actor junto a su esposa, María del Carmen Leone, en un local de indumentaria.
En el video se observa a Darthés, cuyo nombre real es Juan Pacífico, con un jean oscuro y una gorra negra, mientras lleva dos bolsas en las manos. Su esposa aparece a su lado mientras habla por teléfono. Aunque la condena está firme, el actor todavía no fue detenido porque su defensa presentó un recurso de queja que la Justicia brasileña debe resolver.
Las imágenes se conocieron en las últimas horas y fueron difundidas a través de la cuenta de Instagram del programa Sálvese Quien Pueda, que se emite por América TV. Se trata de la primera aparición pública del actor que trascendió desde que quedó confirmada su condena.
A principios de mayo, el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región de Brasil confirmó la sentencia contra Darthés a seis años de prisión en régimen semiabierto. Bajo esa modalidad, el condenado puede salir durante el día para trabajar o estudiar, pero debe regresar a la cárcel por la noche.
El régimen semiabierto es un beneficio que se otorga en Brasil a las personas sin antecedentes de reincidencia que reciben condenas de entre cuatro y ocho años de prisión. Sin embargo, Darthés todavía no pasó un día tras las rejas debido al recurso de queja presentado por su defensa, que permanece pendiente de resolución judicial.
El hecho por el que fue condenado ocurrió en 2009 en Nicaragua, durante una gira de la tira Patito Feo, en la que el actor participaba junto a Thelma Fardin. El proceso judicial comenzó en diciembre de 2018, después de que la actriz presentara la denuncia.
Tras la acusación, Darthés viajó de inmediato a Brasil, país en el que nació y desde donde enfrentó el proceso judicial, debido a que allí no existía la posibilidad de que fuera extraditado.
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