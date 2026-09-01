Golpe al narcotráfico en Quilmes y Florencio Varela: 30 allanamientos, 18 detenidos y tres búnkeres derribados

Los investigadores secuestraron 3,8 kilos de marihuana, 307,4 gramos de cocaína y 204,8 gramos de pasta base, más seis armas de fuego, dinero y celulares. Entre los detenidos está “Paranacito”, acusado de liderar una organización.
Un megaoperativo contra el narcotráfico desplegado en Quilmes y Florencio Varela terminó con 18 personas detenidas luego de 30 allanamientos realizados en distintos puntos de ambos distritos bonaerenses.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense y fue el resultado de una investigación que permitió establecer el presunto funcionamiento de una organización dedicada al abastecimiento, distribución y comercialización de drogas, con distintos puntos de venta y personas que cumplían diferentes funciones dentro de la estructura.
Los allanamientos incluyeron tres campos, tres búnkeres y un procedimiento de urgencia. Como resultado, los investigadores secuestraron 3,8 kilos de marihuana, 307,4 gramos de cocaína y 204,8 gramos de pasta base, además de una sustancia granulada que sería compatible con un producto utilizado para el corte de estupefacientes.
El despliegue también permitió incautar seis armas de fuego, entre ellas cinco revólveres de distintos calibres y una pistola Glock calibre 9 milímetros, junto con 28 municiones.
A esto se sumaron 16 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación handy, dos tarjetas SIM y tres balanzas digitales, además de cuadernos con anotaciones y otros elementos que podrían estar relacionados con el fraccionamiento y la comercialización de drogas.
Durante los procedimientos también fueron encontrados 2.900 dólares, 621.500 pesos argentinos y 122.000 guaraníes. Los agentes secuestraron además un automóvil, una motocicleta y un cuadro de moto con la numeración suprimida.
Entre los elementos incautados aparecieron también dos chalecos antibalas con funda policial y numeración borrada, lo que quedó incorporado a la investigación judicial.
Entre los 18 detenidos se encuentra Nelson Adrián Prieto Grance, de 24 años, alias “Paraná” o “Paranacito”, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización narcocriminal.
El joven también es investigado por su posible participación en distintos hechos de sicariato y homicidio. Entre ellos aparece el asesinato del sargento Facundo Giménez, quien murió el pasado 16 de junio tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento antidrogas en el barrio La Colorada Oeste.
La investigación incluyó tareas de vigilancia, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los 30 allanamientos que se concretaron en Quilmes y Florencio Varela.
Además de Prieto Grance, fue detenido Matías Damián Rosales, acusado de presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También fue identificada Rocío Belén López, de 36 años, quien cumplía arresto domiciliario por una causa vinculada con la Ley 23.737.
Como cierre del operativo, los tres búnkeres identificados como puntos de comercialización de drogas fueron derribados con personal municipal, con el objetivo de evitar que volvieran a funcionar como centros de venta de estupefacientes.