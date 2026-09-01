Golpe al narcotráfico en Quilmes y Florencio Varela: 30 allanamientos, 18 detenidos y tres búnkeres derribados

A esto se sumaron 16 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación handy, dos tarjetas SIM y tres balanzas digitales, además de cuadernos con anotaciones y otros elementos que podrían estar relacionados con el fraccionamiento y la comercialización de drogas.

Durante los procedimientos también fueron encontrados 2.900 dólares, 621.500 pesos argentinos y 122.000 guaraníes. Los agentes secuestraron además un automóvil, una motocicleta y un cuadro de moto con la numeración suprimida.

Entre los elementos incautados aparecieron también dos chalecos antibalas con funda policial y numeración borrada, lo que quedó incorporado a la investigación judicial.

Cayó “Paranacito”, el capo narco investigado por el crimen de un policía

Entre los 18 detenidos se encuentra Nelson Adrián Prieto Grance, de 24 años, alias “Paraná” o “Paranacito”, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización narcocriminal.

El joven también es investigado por su posible participación en distintos hechos de sicariato y homicidio. Entre ellos aparece el asesinato del sargento Facundo Giménez, quien murió el pasado 16 de junio tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento antidrogas en el barrio La Colorada Oeste.

Nelson Adrián Prieto Grance, alias “Paranacito”, fue detenido y es señalado como el presunto líder de la organización narcocriminal.

La investigación incluyó tareas de vigilancia, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los 30 allanamientos que se concretaron en Quilmes y Florencio Varela.

Además de Prieto Grance, fue detenido Matías Damián Rosales, acusado de presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También fue identificada Rocío Belén López, de 36 años, quien cumplía arresto domiciliario por una causa vinculada con la Ley 23.737.

Como cierre del operativo, los tres búnkeres identificados como puntos de comercialización de drogas fueron derribados con personal municipal, con el objetivo de evitar que volvieran a funcionar como centros de venta de estupefacientes.