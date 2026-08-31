Néstor Ortigoza irá a juicio por violencia de género contra su expareja

“Las imágenes que muestran las filmaciones difundidas por la denunciante son un recorte editado y tendencioso que omiten la escalada de la problemática, y exponen a Cassiau provocadora, fuera de sí, agrediéndome verbalmente a mí y a Federico (hijo), que le reclamaba por su ausencia. Tales imágenes se obtuvieron sólo parcialmente, de algún dispositivo del domicilio, aunque es necesario obtenerlo en su totalidad y versión original. Existen secuencias que la denunciante escondió y pretende seguir haciéndolo”, agregó en referencia a los videos y las acusaciones en su contra.

Sin embargo, para la Fiscalía sus argumentos no bastaron y, por esa razón, solicitó que Ortigoza, que se encuentra acusado de los delitos de lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género contra Cassiau, sea sometido a debate.

En paralelo, el actual novio de Rocío Oliva fue inscripto en marzo de este año como deudor alimentario moroso y tiene prohibida la salida del país por incumplimientos en el pago de la manutención de sus hijos.

En los últimos años, Ortigoza estuvo envuelto en diversas polémicas. Una ocurrió meses atrás cuando tuvo que ser retirado del boliche Tropitango tras una pelea multitudinaria al intentar defender a su pareja. Y también, se recuerda el episodio con Marcelo Moretti, expresidente de San Lorenzo, con quien tuvo cruces polémicos, algunos de los cuales llegaron a la Justicia.