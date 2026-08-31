Causa AFA: El Fiscal pedirá a la Corte Suprema que no se tramite en Campana

Mario Villa planteó que detrás de la disputa por la competencia puede existir un “forum shopping”, es decir, un tribunal que proporcione una solución más favorable a los intereses de los acusados
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar apeló este lunes el fallo que ordenó que la causa por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se investigue donde quieren los acusados; en el juzgado federal de Campana.
Fuentes judiciales informaron a la prensa que Villar reclamó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la sentencia de la Sala I de la Cámara de Casación Penal , que giró esa causa a Campana, en una decisión que calificó de "arbitraria"-
Además, solicitó que la causa regrese al primer juez que la tuvo, Daniel Rafecas, quien en diciembre pasado allanó la propiedad y secuestró 54 autos de lujo y colección.
Ahora la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si acepta que la apelación llegue a la Corte Suprema. Si la rechaza, Villar podría ir con un nuevo planteo "en queja" directamente al máximo tribunal.
El fiscal advirtió que esa resolución podría “sembrar la duda acerca de la imparcialidad” de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, que habían tomado esa decisión.
También planteó que detrás de la disputa por la competencia puede existir un “forum shopping”, es decir, un tribunal que proporcione una solución más favorable a los intereses de los acusados, como si pudieran elegir al juez más conveniente.
Para el fiscal, la decisión de Casación podría implicar una “arbitraria asignación de competencia al juez elegido por la defensa” de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.
Pantano es
monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos. Su madre, Ana Conte, es jubilada. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.
Ambos figuran como propietarios de la mansión, que entre sus prestaciones tenía un haras, una gran colección de autos -muchos de alta gama- e incluso un helipuerto propio. La sospecha es que, en realidad, la quinta pertenece a dirigentes de la AFA.
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