Qué dijo Callejero Fino ante la Justicia tras ser detenido

Natanael Alvarenga quedó detenido tras el hallazgo de una pistola Glock calibre .40 en su camioneta.

Callejero Fino, cuyo verdadero nombre es Simón Alvarenga, viajaba acompañado por un joven de 27 años, aparentemente familiar suyo. El acompañante también quedó detenido mientras avanza la investigación.

Según la información difundida sobre el procedimiento, el cantante había dicho a los policías que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.

El cantante dio su versión ante el fiscal

Este lunes al mediodía, el músico aceptó declarar ante el fiscal Iribarren. En su testimonio sostuvo que el arma no era suya.

Después de la indagatoria, fue trasladado nuevamente a una dependencia de la Policía Bonaerense. La Justicia deberá definir los próximos pasos de la investigación y determinar qué responsabilidad corresponde a cada uno de los ocupantes de la camioneta.

El cantante fue detenido mientras circulaba en una Volkswagen Amarok V6 sin patentes por Villa La Ñata.

La acusación por portación ilegal contempla una pena mínima de tres años de prisión en caso de una eventual condena. De todos modos, se trata de una etapa inicial del proceso y todavía no existe una sentencia por este hecho.

La situación procesal del cantante también está marcada por una condena anterior. Alvarenga cumplió una pena por robo a mano armada, por la que estuvo condenado hace seis años.

Ese antecedente fue uno de los elementos considerados por el fiscal para mantenerlo detenido. Una fuente judicial explicó que, ante una eventual nueva condena, “sería un reincidente”.