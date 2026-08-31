Qué dijo Callejero Fino ante la Justicia tras ser detenido

Callejero Fino fue indagado por la Justicia y negó que la pistola encontrada en su camioneta fuera suya.
Natanael Alvarenga quedó detenido tras el hallazgo de una pistola Glock calibre .40 en su camioneta.
El músico fue indagado por una pistola Glock calibre .40 hallada en su camioneta. Aseguró que no era suya y continuará detenido por orden del fiscal.
El cantante "Callejero Fino" continúa detenido luego de ser indagado este lunes por la Justicia por el hallazgo de una pistola Glock calibre .40 dentro de su camioneta. El arma tenía la numeración limada y fue encontrada durante un procedimiento realizado en Villa La Ñata, en el partido de Tigre.
Durante su declaración, el cantante negó que la pistola fuera de su propiedad. Sin embargo, el fiscal Cosme Iribarren decidió agravar la acusación: la investigación pasó de una presunta tenencia ilegal de arma de guerra a una portación ilegal.
El operativo se realizó el domingo, cuando efectivos de la Comisaría 4° de Benavídez detectaron una Volkswagen Amarok V6 que circulaba sin patentes en el cruce de Italia y Ruta 27.
Los policías detuvieron el vehículo y realizaron una inspección. Dentro de la camioneta encontraron una Glock calibre .40 cuya numeración había sido limada.
Callejero Fino, cuyo verdadero nombre es Simón Alvarenga, viajaba acompañado por un joven de 27 años, aparentemente familiar suyo. El acompañante también quedó detenido mientras avanza la investigación.
Según la información difundida sobre el procedimiento, el cantante había dicho a los policías que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.
Este lunes al mediodía, el músico aceptó declarar ante el fiscal Iribarren. En su testimonio sostuvo que el arma no era suya.
Después de la indagatoria, fue trasladado nuevamente a una dependencia de la Policía Bonaerense. La Justicia deberá definir los próximos pasos de la investigación y determinar qué responsabilidad corresponde a cada uno de los ocupantes de la camioneta.
La acusación por portación ilegal contempla una pena mínima de tres años de prisión en caso de una eventual condena. De todos modos, se trata de una etapa inicial del proceso y todavía no existe una sentencia por este hecho.
La situación procesal del cantante también está marcada por una condena anterior. Alvarenga cumplió una pena por robo a mano armada, por la que estuvo condenado hace seis años.
Ese antecedente fue uno de los elementos considerados por el fiscal para mantenerlo detenido. Una fuente judicial explicó que, ante una eventual nueva condena, “sería un reincidente”.
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