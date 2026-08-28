Detuvieron al barra-brava de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez por narcotráfico

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó el procedimiento a través de sus redes sociales. “BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente”, publicó.

Captura de redes.

En el mismo mensaje, Monteoliva sostuvo que Álvarez está acusado de formar parte de una organización que “traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”.

Su pasado como jefe de la barra de Independiente

Álvarez fue durante años una de las figuras más conocidas de la barra brava de Independiente y estuvo involucrado en distintos expedientes judiciales relacionados con su actividad alrededor del club. Uno de los antecedentes más relevantes fue una condena a tres años y medio de prisión por la tentativa de extorsión contra Ariel Holan, quien era entrenador de Independiente en 2017.

La nueva detención corresponde a una investigación diferente y está vinculada específicamente con una causa por narcotráfico internacional.

Monteoliva cerró su publicación con una referencia a la trayectoria de Álvarez en el fútbol: “Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.