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Detuvieron al barra-brava de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez por narcotráfico

El jefe de la barra de Independiente fue detenido por la Policía Federal, acusado de integrar una organización que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.

El histórico jefe de la barra brava de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez, fue detenido este viernes por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina durante un procedimiento que se realizó en el marco de una investigación por narcotráfico internacional.

Según informaron fuente sjudiciales,, Álvarez está acusado de integrar una organización narcocriminal con conexiones entre Argentina, España y Bolivia. La estructura investigada estaría vinculada con el tráfico de drogas de diseño provenientes de España y con el ingreso de cocaína desde Bolivia.

La investigación por tráfico de drogas

La causa apunta a una organización dedicada a la circulación y distribución internacional de estupefacientes, y de acuerdo con la información difundida, la estructura habría participado del traslado de sustancias como MDMA, metanfetaminas y cocaína hacia distintos países europeos.

El exjefe de la barra de Independiente quedó a disposición de la Justicia tras el operativo realizado por la Policía Federal.

El exjefe de la barra de Independiente quedó a disposición de la Justicia tras el operativo realizado por la Policía Federal.

La investigación también contempla presuntos circuitos de distribución dentro de la Argentina. La Policía Federal viene realizando distintos operativos relacionados con esta estructura y el avance de esas pesquisas derivó en la detención de Álvarez.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó el procedimiento a través de sus redes sociales. “BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente”, publicó.

Captura de redes.

Captura de redes.

En el mismo mensaje, Monteoliva sostuvo que Álvarez está acusado de formar parte de una organización que “traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”.

Su pasado como jefe de la barra de Independiente

Álvarez fue durante años una de las figuras más conocidas de la barra brava de Independiente y estuvo involucrado en distintos expedientes judiciales relacionados con su actividad alrededor del club. Uno de los antecedentes más relevantes fue una condena a tres años y medio de prisión por la tentativa de extorsión contra Ariel Holan, quien era entrenador de Independiente en 2017.

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La nueva detención corresponde a una investigación diferente y está vinculada específicamente con una causa por narcotráfico internacional.

Monteoliva cerró su publicación con una referencia a la trayectoria de Álvarez en el fútbol: “Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.

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