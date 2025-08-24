La Policía de la Ciudad desarticula una red de medicina ilegal

En el marco de la investigación, se realizaron tres allanamientos simultáneos en los partidos bonaerenses de Presidente Perón, La Plata y Magdalena. Los procedimientos fueron encabezados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y efectivos de la División Investigaciones Especiales de la fuerza porteña.

De acuerdo con la pesquisa, la atención denunciada fue brindada por una persona que utilizaba el sello prestado de un profesional habilitado. No solo se le dio un mal diagnóstico a la paciente, sino que además los responsables se retiraron del domicilio dejando a la mujer sin asistencia, lo que derivó en su fallecimiento.

Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron computadoras, credenciales, certificados presuntamente falsos, talonarios, gran cantidad de documentación y sellos de distintos médicos.

En total, fueron identificadas e imputadas tres personas por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad, en el marco de una causa que investiga los delitos de asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°25, mientras que los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°2.