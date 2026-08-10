Pity Álvarez enfrenta el juicio por el crimen de un hombre en Villa Lugano: los años de condena que podría recibir

Goerner también señaló que el expediente no podía quedar condicionado a tratamientos de rehabilitación sin un plazo definido, porque eso podría generar nuevas postergaciones del juicio. A la vez, remarcó la responsabilidad estatal de garantizar que las víctimas accedan a la Justicia dentro de un tiempo razonable.

La acusación sostiene que, durante la madrugada del 12 de julio de 2018, se produjo una discusión en el barrio Samoré. De acuerdo con esa hipótesis, el músico extrajo una pistola calibre 6.35 de su campera y le disparó en la cabeza a Díaz, un amigo. Luego, cuando la víctima estaba ya estaba en el piso, habría efectuado otros tres tiros más.

Tras el episodio, según consta en la causa, arrojó el arma en una alcantarilla y escapó junto a su novia en un auto verde rumbo al boliche Pinar de Rocha. Allí se encontraron con el padrastro de la joven, quien intentó convencerlo de que se entregara. Sin embargo, desistió durante el trayecto hacia la comisaría y abandonó el vehículo a unos 100 metros del local, en Ramos Mejía.

Pity Álvarez junto a Cristian Maximiliano Díaz, la vícima.

Al día siguiente, el cantante se presentó en la Comisaría N°52 de Lugano y se entregó. “Yo fui el que disparé. Lo maté”, admitió ante las cámaras poco después de las 6.30 del 13 de julio de 2018. En aquella oportunidad, aclaró que había actuado en defensa propia.

El extenso proceso judicial

La causa había sido elevada a juicio en noviembre de 2018, aunque el debate fue suspendido en 2021 y nuevamente en marzo de 2023 a raíz de distintos informes médicos que respaldaban al Pity, paradójicamente, con su salud mental.

Ahora, a raíz de haberse expresado públicamente en varios medios, se consideró que está en sus facultades mentales para enfrentar el juicio que se postergó a ocho años después del hecho. Pero, además del homicidio, también está implicado por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra su mánager y una amiga, hechos denunciados en noviembre de 2016.

El juicio contempla 11 audiencias durante agosto y septiembre, con la declaración prevista de alrededor de 70 testigos. Todas las partes podrán ejercer sus derechos y presentar las pruebas correspondientes durante el desarrollo del debate.

Después de años de demoras, el proceso finalmente comenzará con la confirmación de que el acusado está en condiciones de afrontar el juicio. En caso de una condena, la pena podría ubicarse entre 8 y 25 años de prisión.