Pity Álvarez enfrenta el juicio por el crimen de un hombre en Villa Lugano: los años de condena que podría recibir

El debate oral comienza tras años de suspensiones y cuestionamientos médicos justificando su condición psiquiátrica. El tribunal consideró que el acusado está en condiciones de afrontar el proceso, que tendrá 11 jornadas y unos 70 testimonios.
El proceso judicial que tiene como acusado a Cristian “Pity” Álvarez comienza este lunes a las 10 en los tribunales porteños. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados será juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo Samoré, en Villa Lugano.
La defensa había solicitado una nueva postergación al considerar que todavía había recursos pendientes; sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazó el planteo y confirmó el comienzo del juicio, en línea con la posición de la fiscalía.
El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, se manifestó en contra de suspender el debate. Según sostuvo, el juicio oral es la instancia correspondiente para garantizar los derechos del imputado y resolver las cuestiones pendientes.
En la resolución intervinieron los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes ratificaron la aptitud psiquiátrica del acusado. Para ello tuvieron en cuenta informes del Cuerpo Médico Forense que establecieron que posee la capacidad cognitiva necesaria para atravesar el proceso penal.
Goerner también señaló que el expediente no podía quedar condicionado a tratamientos de rehabilitación sin un plazo definido, porque eso podría generar nuevas postergaciones del juicio. A la vez, remarcó la responsabilidad estatal de garantizar que las víctimas accedan a la Justicia dentro de un tiempo razonable.
La acusación sostiene que, durante la madrugada del 12 de julio de 2018, se produjo una discusión en el barrio Samoré. De acuerdo con esa hipótesis, el músico extrajo una pistola calibre 6.35 de su campera y le disparó en la cabeza a Díaz, un amigo. Luego, cuando la víctima estaba ya estaba en el piso, habría efectuado otros tres tiros más.
Tras el episodio, según consta en la causa, arrojó el arma en una alcantarilla y escapó junto a su novia en un auto verde rumbo al boliche Pinar de Rocha. Allí se encontraron con el padrastro de la joven, quien intentó convencerlo de que se entregara. Sin embargo, desistió durante el trayecto hacia la comisaría y abandonó el vehículo a unos 100 metros del local, en Ramos Mejía.
Al día siguiente, el cantante se presentó en la Comisaría N°52 de Lugano y se entregó. “Yo fui el que disparé. Lo maté”, admitió ante las cámaras poco después de las 6.30 del 13 de julio de 2018. En aquella oportunidad, aclaró que había actuado en defensa propia.
La causa había sido elevada a juicio en noviembre de 2018, aunque el debate fue suspendido en 2021 y nuevamente en marzo de 2023 a raíz de distintos informes médicos que respaldaban al Pity, paradójicamente, con su salud mental.
Ahora, a raíz de haberse expresado públicamente en varios medios, se consideró que está en sus facultades mentales para enfrentar el juicio que se postergó a ocho años después del hecho. Pero, además del homicidio, también está implicado por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra su mánager y una amiga, hechos denunciados en noviembre de 2016.
El juicio contempla 11 audiencias durante agosto y septiembre, con la declaración prevista de alrededor de 70 testigos. Todas las partes podrán ejercer sus derechos y presentar las pruebas correspondientes durante el desarrollo del debate.
Después de años de demoras, el proceso finalmente comenzará con la confirmación de que el acusado está en condiciones de afrontar el juicio. En caso de una condena, la pena podría ubicarse entre 8 y 25 años de prisión.