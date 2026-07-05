Hallaron un auto volcado y abandonado con alcohol y drogas en su interior

Fuentes policiales indicaron que vecinos de la zona aseguraron haber visto a los ocupantes abandonar el vehículo y darse a la fuga antes de la llegada de las patrullas.

Las sospechas se reforzaron durante la inspección realizada por los peritos, quienes encontraron en el interior del Peugeot bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas. Ese hallazgo alimentó la hipótesis de que los ocupantes decidieron huir para evitar ser identificados por las autoridades.

Mientras tanto, personal de la Policía Bonaerense y agentes de tránsito del municipio trabajaron en el lugar para determinar la procedencia del automóvil y establecer quiénes se trasladaban en él al momento del accidente.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó relevar las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia del vuelco, establecer cómo se produjo el siniestro y determinar el recorrido que realizaron los sospechosos tras abandonar el vehículo.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni se confirmó oficialmente si el Peugeot tenía pedido de secuestro, aunque esa continúa siendo una de las principales líneas de investigación. Los peritajes y el análisis de las imágenes de videovigilancia serán claves para esclarecer un episodio que generó sorpresa entre los vecinos de Lomas de Zamora y permanece envuelto en un fuerte misterio.