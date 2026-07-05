Viudas negras: hay 96 casos por semana y denuncian una nueva modalidad

Uno de los casos que permitió descubrir esta modalidad ocurrió en Villa Soldati, donde una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) logró desarticular una organización integrada por dos hombres adultos y tres adolescentes que actuaban como señuelo. La pesquisa determinó que, entre enero y abril de este año, la banda cometió al menos seis hechos con un botín cercano a los 14 millones de pesos.

Los investigadores detectaron un patrón repetido. Las conversaciones comenzaban en aplicaciones de citas y rápidamente migraban a Instagram. Allí, una joven utilizaba distintas identidades falsas para convencer a las víctimas de asistir a un complejo habitacional de Villa Soldati. Una vez en el lugar, eran sorprendidas por varios cómplices que las amenazaban con armas, les quitaban el celular y realizaban múltiples operaciones bancarias en pocos minutos.

Para los especialistas, el crecimiento de esta modalidad responde a que el teléfono móvil se transformó en el principal objetivo del delito. Hoy concentra el acceso a cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, préstamos inmediatos y datos personales, por lo que un robo puede provocar pérdidas económicas mucho mayores que el valor del propio dispositivo.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones antes de concretar encuentros con personas conocidas exclusivamente por Internet. Entre las principales medidas figuran elegir lugares públicos y concurridos, informar a familiares o amigos sobre la cita, evitar compartir datos financieros y desconfiar cuando la otra persona propone cambiar el punto de encuentro a último momento o insiste en dirigirse a zonas poco transitadas.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad sostienen que la modalidad continúa expandiéndose.