Viudas negras: hay 96 casos por semana y denuncian una nueva modalidad

Las bandas ya no sólo apelan a encuentros íntimos para dormir y desvalijar a las víctimas. Ahora también montan emboscadas que arrancan en redes sociales y aplicaciones de citas.
Con un promedio récord de 96 robos bajo la modalidad de "viudas negras" por semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las autoridades advierten sobre la evolución de este tipo de delito y el surgimiento de una variante todavía más violenta, conocida entre los investigadores como "las tarántulas". A diferencia del método tradicional, en el que las víctimas son sedadas para luego ser desvalijadas, estas organizaciones directamente preparan una emboscada con varios delincuentes armados.
La maniobra comienza casi siempre de la misma manera. Los delincuentes crean perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas como Tinder, Bumble e Instagram. Allí entablan conversaciones con potenciales víctimas, generalmente hombres, con quienes generan confianza durante varios días o incluso semanas. Una vez acordado el encuentro, fijan una dirección y una hora para concretar la cita.
Sin embargo, al llegar al lugar, la situación dista mucho del encuentro prometido. En lugar de una cita romántica, la víctima cae en una trampa cuidadosamente planificada. En algunos casos aparece la mujer que mantuvo el contacto virtual y la invita a ingresar a un edificio o caminar unos metros. En otros, directamente nunca llega. Lo cierto es que, en cuestión de segundos, irrumpen varios hombres armados que reducen al damnificado y le roban todas sus pertenencias.
La diferencia con las clásicas "viudas negras" es que el objetivo principal ya no son únicamente el efectivo, el reloj o el automóvil. Los delincuentes buscan apoderarse del teléfono celular para acceder a las aplicaciones bancarias y billeteras virtuales. Bajo amenazas obligan a desbloquear el dispositivo, realizar transferencias, vaciar cuentas e incluso gestionar préstamos personales que luego también son enviados a cuentas de terceros.
Uno de los casos que permitió descubrir esta modalidad ocurrió en Villa Soldati, donde una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) logró desarticular una organización integrada por dos hombres adultos y tres adolescentes que actuaban como señuelo. La pesquisa determinó que, entre enero y abril de este año, la banda cometió al menos seis hechos con un botín cercano a los 14 millones de pesos.
Los investigadores detectaron un patrón repetido. Las conversaciones comenzaban en aplicaciones de citas y rápidamente migraban a Instagram. Allí, una joven utilizaba distintas identidades falsas para convencer a las víctimas de asistir a un complejo habitacional de Villa Soldati. Una vez en el lugar, eran sorprendidas por varios cómplices que las amenazaban con armas, les quitaban el celular y realizaban múltiples operaciones bancarias en pocos minutos.
Para los especialistas, el crecimiento de esta modalidad responde a que el teléfono móvil se transformó en el principal objetivo del delito. Hoy concentra el acceso a cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, préstamos inmediatos y datos personales, por lo que un robo puede provocar pérdidas económicas mucho mayores que el valor del propio dispositivo.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones antes de concretar encuentros con personas conocidas exclusivamente por Internet. Entre las principales medidas figuran elegir lugares públicos y concurridos, informar a familiares o amigos sobre la cita, evitar compartir datos financieros y desconfiar cuando la otra persona propone cambiar el punto de encuentro a último momento o insiste en dirigirse a zonas poco transitadas.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad sostienen que la modalidad continúa expandiéndose.