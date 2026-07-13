Identificaron al presunto asesino de un joven durante los festejos por la Selección

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó: "Quien resulta muerto de tres disparos en la espalda a la altura de la nuca es una persona que estaba en libertad condicional hacía una semana, por robo calificado, con frondosos antecedentes".

Además, agregó: "Se dio en el marco de los festejos, pero claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia de Córdoba, con la cuestión entre fronteras con la provincia de Santa Fe y San Francisco".

El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de julio en la intersección de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico de San Francisco, donde cientos de personas celebraban la victoria argentina frente a Suiza.

De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima y efectuó tres disparos por la espalda a corta distancia. Luego escapó junto a otro hombre antes de que pudiera ser identificado por quienes estaban en el lugar. Pese a la gran cantidad de personas presentes, ninguna otra resultó herida.

Fuentes de la causa indicaron además que Ochonga había recuperado la libertad bajo el régimen de libertad condicional a comienzos de julio y que tenía dos pedidos de captura vigentes.