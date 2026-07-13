Identificaron al presunto asesino de un joven durante los festejos por la Selección

La Justicia ordenó la captura de Agustín Alexis Guevara, alias "Manay", señalado como principal sospechoso del asesinato de Matías Ochonga. El acusado permanece prófugo.
La investigación por el asesinato de Matías Ochonga, el joven de 20 años que fue baleado durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, dio un paso clave con la identificación del presunto autor del ataque. La Justicia ordenó la captura de Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido por el alias "Manay", quien permanece prófugo.
La Fiscalía de Instrucción de feria de San Francisco, dependiente del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, lo señaló como el principal sospechoso del homicidio. Tras la orden judicial, la Policía provincial desplegó un operativo para localizarlo y ya realizó varios allanamientos, aunque hasta el momento no logró detenerlo.
Según informaron fuentes judiciales, Guevara registra antecedentes por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.
Mientras continúa la búsqueda del acusado, las autoridades sostienen que el crimen no habría sido un hecho fortuito vinculado con la multitud que celebraba el triunfo de la Selección.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó: "Quien resulta muerto de tres disparos en la espalda a la altura de la nuca es una persona que estaba en libertad condicional hacía una semana, por robo calificado, con frondosos antecedentes".
Además, agregó: "Se dio en el marco de los festejos, pero claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia de Córdoba, con la cuestión entre fronteras con la provincia de Santa Fe y San Francisco".
El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de julio en la intersección de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico de San Francisco, donde cientos de personas celebraban la victoria argentina frente a Suiza.
De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima y efectuó tres disparos por la espalda a corta distancia. Luego escapó junto a otro hombre antes de que pudiera ser identificado por quienes estaban en el lugar. Pese a la gran cantidad de personas presentes, ninguna otra resultó herida.
Fuentes de la causa indicaron además que Ochonga había recuperado la libertad bajo el régimen de libertad condicional a comienzos de julio y que tenía dos pedidos de captura vigentes.
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