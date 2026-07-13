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Chocó con su moto y descubren que murió por un disparo en la espalda

Un joven de 18 falleció al impactar contra un árbol y luego descubrieron que estaba herido de un disparo, tras un confuso hecho en Tucumán. Buscan a un sospechoso.

Un joven de 18 años, chocó con su moto y murió poco después, a causa de un disparo que había recibido en la espalda, en un trágico episodio ocurrido en la ciudad de Tucumán.

Identificado como Fabricio Alexander Andrade conducía su moto en el barrio La Ciudadela, en la ciudad capital de la provincia, cuando perdió el control e impactó contra un árbol.

En este contexto, las cámaras de seguridad de la zona aportaron información clave que permitió reconstruir los instantes previos al choque.

Las grabaciones muestran que Andrade iba en su moto acompañado por otra persona, quien descendió del vehículo tras el choque y huyó del lugar antes de que llegara el personal policial y la ambulancia. Ambos tienen antecedentes penales.

El fiscal Pedro Gallo quedó a cargo de la investigación. Peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizaron los trabajos la escena del hecho. La hipótesis principal sostiene que el impacto contra el árbol fue una consecuencia secundaria de un ataque armado, descartando así la carátula inicial de accidente de tránsito.

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Los investigadores buscan al sospechoso que iba en la moto con el joven, mientras avanzan con las pericias balísticas y el análisis de los registros de los videos obtenidos.

Mientras intentar establecer si existió un enfrentamiento previo o si se trató de una agresión directa contra el joven fallecido.

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