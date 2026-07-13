Chocó con su moto y descubren que murió por un disparo en la espalda

Las grabaciones muestran que Andrade iba en su moto acompañado por otra persona, quien descendió del vehículo tras el choque y huyó del lugar antes de que llegara el personal policial y la ambulancia. Ambos tienen antecedentes penales.

El fiscal Pedro Gallo quedó a cargo de la investigación. Peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizaron los trabajos la escena del hecho. La hipótesis principal sostiene que el impacto contra el árbol fue una consecuencia secundaria de un ataque armado, descartando así la carátula inicial de accidente de tránsito.

Los investigadores buscan al sospechoso que iba en la moto con el joven, mientras avanzan con las pericias balísticas y el análisis de los registros de los videos obtenidos.

Mientras intentar establecer si existió un enfrentamiento previo o si se trató de una agresión directa contra el joven fallecido.