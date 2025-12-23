Hallazgo clave en los celulares del empresario acusado de abusos en un colegio de Palermo

El informe pericial identificó inicialmente 23 archivos de interés, de los cuales se seleccionaron cinco considerados directamente relevantes para la causa. Se trata de imágenes y videos en los que se registran situaciones que permitieron a los investigadores vincular los contenidos con los hechos denunciados. “De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio translúcido”. Uno de los dispositivos también contenía tres imágenes adicionales que los peritos consideraron relevantes para la investigación.

Según la causa, Porcel organizaba reuniones con los adolescentes en su domicilio y oficina, donde se desarrollaban actividades que incluían juegos, apuestas y desafíos. Las denuncias detallan que en esos encuentros se buscaba que los menores se involucraran en situaciones inapropiadas.

Durante estos encuentros, los chicos contaron en Cámara Gesell que el empresario “les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas”. Los especialistas que realizaron las pericias pudieron relacionar los contenidos de los dispositivos con los relatos de las víctimas y sus familias.

Porcel aún no fue indagado. La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, bajo el fiscal Pablo Turano, y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. La única medida vigente hasta el momento es la restricción que le prohíbe acercarse o comunicarse con las víctimas y sus familiares en un radio de 300 metros, ya sea de manera presencial o por medios electrónicos.

Estos hallazgos en los celulares constituyen evidencia clave para la causa, reforzando la investigación y la identificación precisa de los hechos denunciados, y podrían ser determinantes para el avance del proceso judicial.