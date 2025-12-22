Dua Lipa encendió las redes en sus vacaciones junto a su esposo en México

duaa

La pareja está descansando en México tras la tremenda gira que realizó por todo el mundo. Callum Turner, se unió al final del tour para poder cerrar el año junto a ella.

En el carrusel de su Instagram, Dua Lipa mostró los looks que lució en estos días de descanso. Desde microbikinis a un vestido entallado para disfrutar de una cena, y mucho animal print.

La cantante y su esposo también recorrieron calles icónicas de la Ciudad como colonia de Roma y el restaurante Máximo Bistrot.

En las publicaciones se los ve disfrutando del clima tropical y las hermosas playas mexicanas.