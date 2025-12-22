Espectáculos |

Dua Lipa encendió las redes en sus vacaciones junto a su esposo en México

La estrella británica mostró en sus redes cómo disfruta de sus vacaciones junto a su esposo Callum Turner en las playas de México.

Dua Lipa, la estrella pop británica, mostró cómo disfruta de sus vacaciones en la Ciudad de México junto a su esposo Callum Turner.

ADEMÁS: Tini Stoessel pasó por el quirófano

duaa

La pareja está descansando en México tras la tremenda gira que realizó por todo el mundo. Callum Turner, se unió al final del tour para poder cerrar el año junto a ella.

esposo dua lipa

En el carrusel de su Instagram, Dua Lipa mostró los looks que lució en estos días de descanso. Desde microbikinis a un vestido entallado para disfrutar de una cena, y mucho animal print.

dua lipa

La cantante y su esposo también recorrieron calles icónicas de la Ciudad como colonia de Roma y el restaurante Máximo Bistrot.

dua

En las publicaciones se los ve disfrutando del clima tropical y las hermosas playas mexicanas.

duaaa

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados